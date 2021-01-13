İstasyon Caddesi’nde yıllardır süren trafik sorunu çözülüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut İstasyon Caddesi’nin yıllardır kangrene dönen trafik sorununu çözecek projeleri birer birer hayata geçiriyor.

Türk Kızılayı Caddesi üzerinde iki köprülü kavşak çalışmasının tamamlanmasının ardından İstasyon Caddesi’nin trafik çilesine son verecek yeni bir alternatif bulvar yapımı için düğmeye basıldı. 4 demiryolu geçiş köprüsü ve bir alt geçitten oluşacak 5 kilometrelik yeni bulvar için Fen İşleri Daire Başkanlığının 13 Ocak tarihinde ihaleye çıkacağını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İstasyon Caddesi’ni kullanan 1,5 milyon hemşehrimin çilesini bitirecek proje ile bölgenin yıllardır kangrene dönüşen, can güvenliğini tehdit eden trafik sorununu çözeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen üç aşamalı çalışma kapsamında yeni açılan Ankara Bulvarı devamı niteliğindeki Türk Kızılayı ve İstasyon Caddesi’nin trafik yoğunluğu alternatif bulvar ile rahatlayacak. Elvankent, Sincan ve Etimesgut bölgesini şehir merkezine taşıyan bölgenin en önemli arteri niteliğindeki İstasyon Caddesi’ne alternatif yapılacak yeni bulvar 5 kilometre uzunluğunda 4 demiryolu geçiş köprüsü ve bir alt geçitten oluşacak. TCDD Genel Müdürlüğü’nden alınan onay sonrası yapılan protokol kapsamında tek yön ve 3 şerit olarak planlanan alternatif yeni bulvar, demiryolunun kuzeyinden geçecek.