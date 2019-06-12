İşte açıkta satılan ay çekirdeği ve kabak çekirdeğindeki büyük tehlike!

Yılda 200 bin tonu aşan ay çekirdeği ve kabak çekirdeği tüketimiyle dünyanın çekirdeği en seven ülkelerinden biriyiz. Özellikle yaz aylarında tüketimi artan ay çekirdeği ve kabak çekirdeğini satın alırken tercih ettiğimiz ürünün son kullanma tarihini, nerede üretildiğini bilmemiz ve el değmeden tüketiciye ulaştığına emin olmamız gerekiyor.

En tehlikelisi küf!



Açıkta satılan ürünlerdeki mikrobiyolojik risklere dikkat çeken Samim Saner, ürünlerin açık olduğunda aynı zamanda her türlü mikrop ve küf bulaşmasına da açık olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“En zararlı küf toksini Dünya Sağlık Örgütü'nce bir numaralı kanserojen madde olarak nitelendirilen Aflatoksin maddesidir. Aflatoksin maddesi uygun koşullarda kurutulmamış ve muhafaza edilmeyen; açıkta satılan kuruyemiş, baharat ve kuru meyvelerin üzerindeki gözle görülmeyen bir küflenme sonucunda ortaya çıkan zehirli bir kimyasal maddedir. Ülkemizdeki tüketim miktarı göz önünde bulundurulduğunda, ay çekirdeği ve kabak çekirdeği alımında bakanlığın resmi kontrollerinden geçmiş ambalajlı ürünlerin tercih edilmesinin gerekliliği daha da önem kazanıyor.”