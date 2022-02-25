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  4. İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğüsündeki dövmeler dikkat çekti

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğüsündeki dövmeler dikkat çekti

25.02.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşim Aydın, 8 Şubat 2016 8 Nisan 2016 tarihleri arasında TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışma programına katılmış ve yarışmayı birinci olarak tamamlamıştı. Moda programıyla adını duyuran Yeşim Aydın'ın göğüsündeki dövmeler dikkat çekti.

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğüsündeki dövmeler dikkat çekti

İşte Benim Stilim programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Yeşim Aydın kısa ve sarı saçlarıyla akıllara kazınmıştı. Instagram'ı aktif olarak kullanan Yeşim Aydın'ın yeni tarzı ve vücudundaki dövmeler dikkat çekti. İşte o pozlar...

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın göğüsündeki dövmelerle dikkat çekti

YEŞİM AYDIN YENİ TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

1995 doğumlu Yeşim Aydın 27 yaşındadır. TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim ile adını duyurmuştur.

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın göğüsündeki dövmelerle dikkat çekti

Cesur pozlarıyla da adından sık sık söz ettiren Yeşim Aydın'ın dekolteli ve dövmeli pozları dikkat çekti.

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın göğüsündeki dövmelerle dikkat çekti

Kolunda, boğazında ve göğüsünde dövmeleri bulunan Yeşim Aydın, Instagram'da dövmelerini gösterek türden dekolteli sık sık paylaşım yapıyor.

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın göğüsündeki dövmelerle dikkat çekti

Öte yandan saçlarını uzatan ve bir dönem koyu kullanan Aydın, imaj değişikliğine giderek saçlarını yeniden sarıya boyattı.

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın göğüsündeki dövmelerle dikkat çekti

Instagram'da, 'yesayd' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Aydın'ın 157 bin takipçisi bulunuyor.

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın göğüsündeki dövmelerle dikkat çekti

Yeşim Aydın'ın Instagram hesabında, "Zeki, komik ve güzelim" ifadeleri yer alıyor.

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın göğüsündeki dövmelerle dikkat çekti

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İşte Benim Stilim
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