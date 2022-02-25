İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğüsündeki dövmeler dikkat çekti

İşte Benim Stilim programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Yeşim Aydın kısa ve sarı saçlarıyla akıllara kazınmıştı. Instagram'ı aktif olarak kullanan Yeşim Aydın'ın yeni tarzı ve vücudundaki dövmeler dikkat çekti. İşte o pozlar...

YEŞİM AYDIN YENİ TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

1995 doğumlu Yeşim Aydın 27 yaşındadır. TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim ile adını duyurmuştur.

Cesur pozlarıyla da adından sık sık söz ettiren Yeşim Aydın'ın dekolteli ve dövmeli pozları dikkat çekti.

Kolunda, boğazında ve göğüsünde dövmeleri bulunan Yeşim Aydın, Instagram'da dövmelerini gösterek türden dekolteli sık sık paylaşım yapıyor.

Öte yandan saçlarını uzatan ve bir dönem koyu kullanan Aydın, imaj değişikliğine giderek saçlarını yeniden sarıya boyattı.

Instagram'da, 'yesayd' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Aydın'ın 157 bin takipçisi bulunuyor.

Yeşim Aydın'ın Instagram hesabında, "Zeki, komik ve güzelim" ifadeleri yer alıyor.





