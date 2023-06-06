İşte Benim Stilim'in olaylı ismi Ayşenur Balcı'nın son hali ağızları açık bıraktı! Adeta bambaşka biri

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşenur Balcı, programdaki stilinin yanında sivri çıkışlarıyla da hafızalara kazındı. Değişik saç kesimi ve tarzıyla döneme damgasını vuran Ayşe Nur Balcı, yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur tercihleriyle gündemden düşmeyen Balcı'nın şimdilerde eski halinden eser yok. Lenslerini değiştiren ve saçlarını koyulaştıran Balcı, burnunu ve dişlerini de yaptırarak adeta bambaşka biri oldu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ayşenur Balcı son haliyle yine gündem oldu. Balcı'nın son haline sosyal medyada; 'Yolda görsem tanımazdım', 'Çok yapay', 'Estetikten tanınmıyor', 'Bu Ayşenur olamaz' gibi yorumlar yapıldı.

Bir dönemin fenomen yarışmacısı Ayşenur Balcı, 23 Ağustos 1994 yılında İstanbul da dünyaya geldi.

Liseden mezun olduktan sonra Açıköğretim Üniversitesi'nde öğrenimine devam etti.

İstanbul'da yaşamakta olan güzel yarışmacı modellik ve mankenlik yapıyor.

Bunların dışında oyunculuk ve dans ile de ilgileniyor.



