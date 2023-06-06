MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İşte Benim Stilim'in olaylı ismi Ayşenur Balcı'nın son hali ağızları açık bıraktı! Adeta bambaşka biri

İşte Benim Stilim'in olaylı ismi Ayşenur Balcı'nın son hali ağızları açık bıraktı! Adeta bambaşka biri

06.06.2023 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane programı İşte Benim Stilim'de ünlenen olaylı yarışmacı Ayşenur Balcı'nın son hali gündem oldu. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren Balcı'yı görenler tanımakta güçlük çekiyor.

İşte Benim Stilim'in olaylı ismi Ayşenur Balcı'nın son hali ağızları açık bıraktı! Adeta bambaşka biri

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşenur Balcı, programdaki stilinin yanında sivri çıkışlarıyla da hafızalara kazındı. Değişik saç kesimi ve tarzıyla döneme damgasını vuran Ayşe Nur Balcı, yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur tercihleriyle gündemden düşmeyen Balcı'nın şimdilerde eski halinden eser yok. Lenslerini değiştiren ve saçlarını koyulaştıran Balcı, burnunu ve dişlerini de yaptırarak adeta bambaşka biri oldu.

Ayşenur Balcı 1

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ayşenur Balcı son haliyle yine gündem oldu. Balcı'nın son haline sosyal medyada; 'Yolda görsem tanımazdım', 'Çok yapay', 'Estetikten tanınmıyor', 'Bu Ayşenur olamaz' gibi yorumlar yapıldı.

Ayşenur Balcı 2

Bir dönemin fenomen yarışmacısı Ayşenur Balcı, 23 Ağustos 1994 yılında İstanbul da dünyaya geldi.

Ayşenur Balcı 3

Liseden mezun olduktan sonra Açıköğretim Üniversitesi'nde öğrenimine devam etti.
İstanbul'da yaşamakta olan güzel yarışmacı modellik ve mankenlik yapıyor.

Ayşenur Balcı 4

Bunların dışında oyunculuk ve dans ile de ilgileniyor.

Ayşenur Balcı 5

Ayşenur Balcı 6

Ayşenur Balcı 10

Ayşenur Balcı 9

Ayşenur Balcı 8

Ayşenur Balcı 7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir dizi aşkı daha gerçek mi oldu? Açıklama geldiBir dizi aşkı daha gerçek mi oldu? Açıklama geldi
Kız kardeşi ve kocasının dansı gündemdeKız kardeşi ve kocasının dansı gündemde
Mehmet Aslantuğ ile boşandıktan sonra İstanbul'dan gitti! Arzum Onan'ın doğayla iç içe pozları Mehmet Aslantuğ ile boşandıktan sonra İstanbul'dan gitti! Arzum Onan'ın doğayla iç içe pozları
Anahtar Kelimeler:
İşte Benim Stilim Ayşenur Balcı stil

En Çok Okunan Haberler

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

Almanya’dan Türk vatandaşlara ‘vize’ açıklaması

Almanya’dan Türk vatandaşlara ‘vize’ açıklaması

Mehmet Şimşek hamlesine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum

Mehmet Şimşek hamlesine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum

İkinci el otomobil için 'tam zamanı' diyerek açıkladılar

İkinci el otomobil için 'tam zamanı' diyerek açıkladılar

İstifasını duyurdu! Özdağ ve Akşener için çok konuşulacak sözler

İstifasını duyurdu! Özdağ ve Akşener için çok konuşulacak sözler

CHP'den Numan Kurtulmuş'un adaylığına şartlı destek

CHP'den Numan Kurtulmuş'un adaylığına şartlı destek

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Doktor 16 yaşındaki hastasının kahvesine spermini koydu! Ortalık karıştı

Doktor 16 yaşındaki hastasının kahvesine spermini koydu! Ortalık karıştı

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.