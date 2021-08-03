İşte Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finalini kendi evinde oynamasına rağmen kaybeden milli takımlar...

Futbolun en önemli turnuvalarından olan ve 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası, tüm milletlerin kendi içinde kenetlendiği ve bir bütün olduğu organizasyonlar. Futbol coşkusunun zirve yaptığı bu turnuvalar oldukça renkli görüntülere sahne oluyor. Renkli görüntülerin yanında trajik anlar ve hayal kırıklıkları da yaşanıyor. Finale kadar gelip finalde kaybetmekten daha büyük bir hayal kırıklığı varsa o da finali kendi evinde kaybetmek...

BREZİLYA 1 - URUGUAY 2 (1950 DÜNYA KUPASI FİNALİ)

Brezilya ve Uruguay arasında oynanan 1950 Dünya Kupası finali iki şekilde tarihe geçti. Birincisi, Brezilya'nın Maracana Stadında oynanan bu karşılaşma 199 bin kişi tarafından tribünden takip edilerek, futbol tarihinin en kalabalık seyirci rekoruna sahip maçı oldu. İkincisi, Uruguay deplasmanda oynadığı bu tarihi final maçını 2-1 kazanarak ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Brezilya evinde Dünya Kupası finali kaybeden ilk takım olarak tarihe geçti.

İSVEÇ 2 - BREZİLYA 5 (1958 DÜNYA KUPASI FİNALİ)

İsveç'in Stockholm şehrinde oynanan 1958 Dünya Kupası finali Brezilya'nın ezici galibiyetiyle sona erdi. Henüz 4. dakikada öne geçen İsveç, Brezilya'ya karşı direnemedi ve maçı 5-2 kaybetti. Bu maçta dünyanın en iyi oyuncularından biri kabul edilen Pelé de 2 gol kaydetti. Bu sonuçla Brezilya tarihinde ilk kez Dünya Kupası kazanmış oldu.

PORTEKİZ 0 - YUNANİSTAN 1 (2004 AVRUPA ŞAMPİYONASI)

4 Temmuz 2004'te Portekiz'in Lizbon şehrinde oynanan Portekiz-Yunanistan Avrupa Şampiyonası finali, Yunanistan'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Bu şampiyonluk Yunanistan'ın futbol tarihindeki en büyük başarısı olarak tarihe geçti. Bu karşılaşmada Cristiano Ronaldo da forma giydi ve henüz 19 yaşındaydı.

PORTEKİZ 1 - FRANSA 0 (2016 AVRUPA ŞAMPİYONASI)

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nın finalistleri Portekiz ve Fransa olmuştu. Turnuvanın favori ismi kendi evinde oynayan Fransa'ydı. Ancak maç 0-0 sona erdi. Portekiz uzatma dakikalarında Eder'in attığı golle şampiyonluğa ulaştı ve büyük bir sürprize imza attı.

İNGİLTERE 1 (2) - İTALYA 1 (3) (2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI)

Korona tedbirleri sonucunda birçok farklı ülkede oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası'nın finali İngiltere'de oynandı. İtalya ve İngiltere arasında oynanan maç 1-1 sona erdi. İtalya maçı penaltılarla kazandı. Kendi taraftarı önünde oynayan İngiltere yine şampiyonluğa ulaşamadı.



