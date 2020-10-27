İşte Fatih Terim'in zirve planı

Galatasaray'da gözler yeniden zirve yarışına çevrildi. 3 hafta üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra hem yönetim hem de teknik ekip kanadında ciddi gerilimler yaşanırken, Erzurum deplasmanında elde edilen 3 puan, kara bulutları dağıtmaya yetti. Aslan bu hafta sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

HEDEF ALANYA VE FENERBAHÇE İLE FARKI ERİTMEK

Bu maça, takımın yeniden toparlanması açısından bir fırsat gözüyle bakılıyor. Bir sonraki hafta oynanacak Sivas deplasmanı öncesinde ise Yiğidolar'ın Avrupa Ligi'nde Karabağ sınavı var. Dolayısıyla ev sahibi ekibin sahaya yorgun çıkacak olması, Galatasaray açısından bir avantaj yaratacak gibi görünüyor. Bu da milli ara öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın 6 puan daha kazanıp, Alanyaspor ve Fenerbahçe ile aradaki farkı eritmesini sağlayabilir.

FALCAO CEZALI, ETOBO DÖNÜYOR

Ayrıca Ankaragücü maçı öncesi Etebo'nun cezasının bitmesi de, orta sahadaki yükü hafifletecek. Bu hafta merkezde Taylan, Etebo ve Belhanda üçlüsünün görev yapması bekleniyor. Kırmızı kart cezalısı Falcao'nun yokluğunda Mbaye Diagne, Oğulcan Çağlayan ve Ali Yavuz Kol arasında bir tercih yapılacak. Babel'in ileri uçta oynaması ve Arda'nın ilk 11'e dönmesi de ihtimaller arasında. Fatih hoca, hafta boyunca hücum hattında bazı denemeler gerçekleştirecek.