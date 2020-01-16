İşte Fenerbahçe'de Comolli'nin yerine gelebilecek isimler

Fenerbahçe ile Damien Comolli'nin yolları ayrıldı ve Fransız ismin yerine kimin göreve geleceği merak konusu oldu. Damien Comolli'den boşalan koltuk için 3 ismin adı geçiyor; Selahattin Baki, Hakan Bilal Kutlualp ve Önder Özen...
Halihazırda yöneticilik görevini sürdüren Selahattin Baki'nin, Comolli'nin istifasından önce futbol şubesinin başına getirildiği öne sürülmüştü.
Simon Falette açıklamasının ardından Damien Comolli'nin yetkilerini sınırlandıran Ali Koç'un, futbol şubesini Selahattin Baki'ye emanet etmeyi arzuladığı belirtilmişti.
Öte yandan aynı görev için ismi geçen beIN SPORTS yorumcusu Önder Özen, geçtiğimiz günlerde canlı yayında iddialara açıklık getirmişti.
Sarı lacivertli taraftarların sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya canlı yayında yanıt veren Önder Özen, taraftarların kendisini sportif direktör olarak görmek istemesinden dolayı teşekkür etmiş ancak böyle bir görevi kabul edemeyeceğini iletmişti.
Selahattin Baki ve Önder Özen'in ardından taraftarların sportif direktörlük koltuğunda en çok görmek istediği isim olarak Hakan Bilal Kutlualp öne çıkıyor.
Sarı lacivertli taraftarlar, Alex de Souza ve Nicolas Anelka transferlerinde kilit rol oynayan Hakan Bilal Kutlualp'i yeniden takımda görmek istiyor.
Sosyal medyada adeta çıldıran Fenerbahçe taraftarı, "Çare Hakan Bilal Kutlualp" etiketiyle kampanya başlattı.
Damien Comolli'nin ardından sarı lacivertli takımın yeni sportif direktörünün kim olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.
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