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  4. İşte Fenerbahçe'de Comolli'nin yerine gelebilecek isimler

İşte Fenerbahçe'de Comolli'nin yerine gelebilecek isimler

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.01.2020 19:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin görevinden istifa etmesinin ardından gözler Fransız ismin yerine gelecek spor adamına çevrildi. Fenerbahçe taraftarı kararını verdi. Damien Comolli'nin yerine o ismin gelmesi istiyor. Adaylar arasında Selahattin Baki, Hakan Bilal Kutlualp ve Önder Özen var...

İşte Fenerbahçe'de Comolli'nin yerine gelebilecek isimler

Fenerbahçe ile Damien Comolli'nin yolları ayrıldı ve Fransız ismin yerine kimin göreve geleceği merak konusu oldu. Damien Comolli'den boşalan koltuk için 3 ismin adı geçiyor; Selahattin Baki, Hakan Bilal Kutlualp ve Önder Özen...

Halihazırda yöneticilik görevini sürdüren Selahattin Baki'nin, Comolli'nin istifasından önce futbol şubesinin başına getirildiği öne sürülmüştü.

Simon Falette açıklamasının ardından Damien Comolli'nin yetkilerini sınırlandıran Ali Koç'un, futbol şubesini Selahattin Baki'ye emanet etmeyi arzuladığı belirtilmişti.

2. ADAY ESKİ FENERBAHÇELİ ÖNDER ÖZEN

Öte yandan aynı görev için ismi geçen beIN SPORTS yorumcusu Önder Özen, geçtiğimiz günlerde canlı yayında iddialara açıklık getirmişti.

Sarı lacivertli taraftarların sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya canlı yayında yanıt veren Önder Özen, taraftarların kendisini sportif direktör olarak görmek istemesinden dolayı teşekkür etmiş ancak böyle bir görevi kabul edemeyeceğini iletmişti.

3. ADAY ALEX'İ GERTİREN HAKAN BİLAL KUTLU

Selahattin Baki ve Önder Özen'in ardından taraftarların sportif direktörlük koltuğunda en çok görmek istediği isim olarak Hakan Bilal Kutlualp öne çıkıyor.

Sarı lacivertli taraftarlar, Alex de Souza ve Nicolas Anelka transferlerinde kilit rol oynayan Hakan Bilal Kutlualp'i yeniden takımda görmek istiyor.

Sosyal medyada adeta çıldıran Fenerbahçe taraftarı, "Çare Hakan Bilal Kutlualp" etiketiyle kampanya başlattı.

Damien Comolli'nin ardından sarı lacivertli takımın yeni sportif direktörünün kim olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Fenerbahçe Damien Comolli sportif direktör önder özen Selahattin Baki hakan bilal kutlualp

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