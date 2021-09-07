SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İşte Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi

İşte Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi

07.09.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaidu ve Bustos için olumsuz yanıt alan Fenerbahçe, 26 yaşındaki Marius Wolf için Borussia Dortmund ile pazarlığı sürdürüyor.

İşte Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi

Transferi kapatmadan bir de kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Borussia Dortmund'dan Marius Wolf ile ilgileniyor.

SANISU VE BUSTOS OLMADI

Zaidu Sanisu ve Fabricio Bustos için kulüplerinden olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler, rotayı Bundesliga'ya kırdı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Alman basını, Dortmund'un yedek kalan Wolf'u elden çıkarmak istediği belirtirken, 26 yaşındaki oyuncu için tarafların pazarlıkları sürdürdüğünü ve çarşamba akşamına kadar bir sonuca varmaya çalışıldığını yazdı.

SON İKİ SEZONDUR KİRALIK

Borussia Dortmund, 2018'de Eintracht Frankfurt'tan renklerine bağladığı Marius Wolf için 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Bekleneni veremeyen oyuncu son iki sezonda sırasıyla Hertha Berlin ve Köln'e kiralandı.

DORTMUND SATMAK İSTİYOR

Alman ekibinin, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu bu kez kiralamak yerine bonservisiyle satmak istediği ifade edildi.

HEM SAĞ AÇIK HEM SAĞ BEK

Sağ kanatta hem açık hem bek olarak oynayabilen Marius Wolf, Bundesliga kariyerinde 102 karşılaşmaya çıkıp 9 gol ve 15 asist üretti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokyo'da golbolde altın madalya!Tokyo'da golbolde altın madalya!
PARTNERZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladıZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı
Fenerbahçe, transferi resmen açıkladıFenerbahçe, transferi resmen açıkladı
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Huawei Servis Festivali kampanyası başlıyor

Huawei Servis Festivali kampanyası başlıyor

Munzur Çayı üzerine kurulan "zipline" adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu

Munzur Çayı üzerine kurulan "zipline" adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da belediye otobüsüne ateş eden kişi gözaltına alındı

Ankara'da belediye otobüsüne ateş eden kişi gözaltına alındı

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yılın olayı! Ozan Tufan geri dönüyor

Yılın olayı! Ozan Tufan geri dönüyor

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.