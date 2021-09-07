İşte Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi

Transferi kapatmadan bir de kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Borussia Dortmund'dan Marius Wolf ile ilgileniyor.

SANISU VE BUSTOS OLMADI

Zaidu Sanisu ve Fabricio Bustos için kulüplerinden olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler, rotayı Bundesliga'ya kırdı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Alman basını, Dortmund'un yedek kalan Wolf'u elden çıkarmak istediği belirtirken, 26 yaşındaki oyuncu için tarafların pazarlıkları sürdürdüğünü ve çarşamba akşamına kadar bir sonuca varmaya çalışıldığını yazdı.

SON İKİ SEZONDUR KİRALIK

Borussia Dortmund, 2018'de Eintracht Frankfurt'tan renklerine bağladığı Marius Wolf için 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Bekleneni veremeyen oyuncu son iki sezonda sırasıyla Hertha Berlin ve Köln'e kiralandı.

DORTMUND SATMAK İSTİYOR

Alman ekibinin, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu bu kez kiralamak yerine bonservisiyle satmak istediği ifade edildi.

HEM SAĞ AÇIK HEM SAĞ BEK

Sağ kanatta hem açık hem bek olarak oynayabilen Marius Wolf, Bundesliga kariyerinde 102 karşılaşmaya çıkıp 9 gol ve 15 asist üretti.



