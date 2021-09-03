SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

03.09.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi grup maçları öncesinde UEFA'ya gönderdiği kadro çerçevesinde futbol takımının yeni yapılandırmasıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi grup maçları öncesinde UEFA'ya gönderdiği kadro çerçevesinde futbol takımının yeni yapılandırmasıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Vitor Pereira ile yapılan görüş alışverişleri doğrultusunda transfer edilen Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha'nın UEFA A listesinde eklenen isimler olduğu belirtildi.

SERDAR DURSUN KADRODA YOK

Serdar Dursun'un yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA listesine eklenmediği, Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan'nın UEFA B listesine alındığı aktarıldı.

Açıklamada birinci transfer ve tescil döneminin sonu olan 8 Eylül tarihine dek teknik direktörün istekleri doğrultusunda en az bir, yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu süreçte Gökhan Gönül, Harun Tekin, Kemal Ademi, Michael Frey, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Mame Thiam, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Diego Perotti, Sadık Çiftpınar, Mathias Zanka Jorgensen ile yolların ayrıldığı, Caner Erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmelerinin devam ettiği duyuruldu.

Sinan Gümüş'ün ise süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokyo'da golbolde altın madalya!Tokyo'da golbolde altın madalya!
Mide bulandıran olay! Gözünden çıktıMide bulandıran olay! Gözünden çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferinde Lugano gerçeğiFenerbahçe'nin yeni transferinde Lugano gerçeği
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

G.Saray'dan İrfan Can Eğribayat harekatı

G.Saray'dan İrfan Can Eğribayat harekatı

Fenerbahçe'de Micheal Kraft ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Micheal Kraft ile yollar ayrıldı

Filenin Sultanları tarih yazmanın peşinde

Filenin Sultanları tarih yazmanın peşinde

Kerem'e tokat atmıştı! Verilen ceza açıklandı

Kerem'e tokat atmıştı! Verilen ceza açıklandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mesut Özil şoku! Transfer oluyor

Mesut Özil şoku! Transfer oluyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu

Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.