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İşte FIFA'nın Luyindama için Galatasaray'a ödeyeceği para

09.03.2021 10:59 | Son Güncelleme:
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İşte FIFA'nın Luyindama için Galatasaray'a ödeyeceği para

Galatasaray, Christian Luyindama'nın 2019'da geçirdiği sakatlık nedeniyle FIFA'nın 736 bin 193 euro ödeyeceğini duyurdu

Galatasaray, Christian Luyindama'nın 2019'da geçirdiği sakatlık nedeniyle FIFA'nın sarı kırmızılılara 736 bin 193 euro ödeyeceğini açıkladı.

İşte yapılan resmi açıklama...

"Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019 tarihinde oynanan Gambia ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde profesyonel futbolcumuz Christian Luyindam'nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır.

Buna göre FIFA'nın sigorta şirketi Questgates, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruya istinaden kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeneceğini bildirmiştir"

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Galatasaray Futbol Kulübü
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