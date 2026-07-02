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İşte futbol bu! Belçika, 120. dakikada dramatik şekilde Senegal'i eledi

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal karşı karşıya geldi. Belçika'nın favori olarak gösterildiği mücadele adeta nefes kesti. 2-2 uzatmalara giden maçı 120. dakikada attığı penaltı golüyle Belçika 3-2 kazandı.

İşte futbol bu! Belçika, 120. dakikada dramatik şekilde Senegal'i eledi
Emre Şen

Dünya Kupası'nda grupların ardından başlayan son 32 turu müsabakalarında, Seattle tam anlamıyla bir futbol şölenine ev sahipliği yaptı. Belçika ile Senegal'in karşılaşması izleyenlerin adeta nefesini kesti.

BELÇİKA'DAN SON DAKİKA SÜRPRİZİ

İşte futbol bu! Belçika, 120. dakikada dramatik şekilde Senegal i eledi 1

Otoritelerin favoriler arasında gösterdiği Belçika, Senegal karşısında 2-0 geriye düştü. Mücadelenin sonlarına doğru skoru 2-1'e getiren Belçika bir gol daha bularak maçı uzatmalara götürdü.

UZATMALARIN SONUNDA TUR GELDİ!

İşte futbol bu! Belçika, 120. dakikada dramatik şekilde Senegal i eledi 2

Maçın 120. dakikası oynanırken herkes penaltılara hazırlanırken Belçika dramatik bir şekilde penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Tielemans takımını 3-2 öne geçirdi ve turu getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Senegal dünya kupası
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