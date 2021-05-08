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İşte Galatasaray Beşiktaş derbisi notları!

08.05.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında bu akşam Galatasaray ile Beşiktaş Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Nefeslerin tutulacağı maç belki de şampiyonu belirleyecek. Dev derbiye artık sayılı saatler kala öne çıkan rakamları sizler için derledik. İşte detaylar...

İşte Galatasaray Beşiktaş derbisi notları!

Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak. 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, G.Saray'ın 122, Beşiktaş'ın 112 zaferi var. 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Rekabette sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.

Takımların ligde yaptığı 125 maçta Galatasaray galibiyetlerde 45-37 önde.Galatasaray, 2011'de açılan TT Stadı'nda 10 kez konuk ettiği Beşiktaş'a karşı 6 galibiyet, 2 yenilgi ve bareberlik aldı.İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş 5, Galatasaray 3 galibiyet aldı. 2 maç berabere bitti.Son 10 maçta siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı.Galatasaray, rakibine karşı son 10 karşılaşmanın 6'sında fileleri havalandıramadı.97 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı.

Rekabetin gol kralı 29 golle Beşiktaşlı Hakkı Yeten olurken, Galatasaraylı Gündüz Kılıç, 5 kezle bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını aldı.En farklı skorlu galibiyetleri Galatasaray 9-2, Beşiktaş ise 5-0'lık sonuçlarla elde etti.Beşiktaş üst üste 17, Galatasaray ise 15 maç rakibine karşı galip gelemedi.Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 2013'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.

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