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İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında muhtemel 11'i

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 30 lig maçından 19'unu Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 62 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde ve deplasmanda aynı skorla 4-1 kazandı.

TÜRK TELEKOM STADI'NDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 8 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 6 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı.

Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 30 kez filelerle buluştu, Galatasaray 18, Kasımpaşa 12 kez gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

HEDEF İLK GALİBİYET

Lige kötü bir başlangıç yapan ve 3 haftada sadece 1 puan alabilen Kasımpaşa, Türk Telekom Stadı'nda sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. İlk hafta Trabzonspor'la sahasında 1-1 berabere kaldıktan sonra Alanyaspor'a 4-1, MKE Ankaragücü'ne ise 1-0 yenilen teknik direktör Kemal Özdeş'in öğrencileri haftaya 16. sırada girdi. Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

SON LİG MAÇINDA GALİBİYET YOK

Kasımpaşa, resmi maçlardaki son galibiyetini geçen sezon elde etti. Süper Lig'de oynadığı son 10 maçı da kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak geride kalan sezonun 27. haftasında 7 Nisan'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmişti. Kasımpaşa, daha sonra oynadığı 10 lig maçında 3 beraberlik, 7 yenilgi aldı.

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