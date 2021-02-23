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İşte Galatasaray'ın Mayıs planı

23.02.2021 10:46 | Son Güncelleme:
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İşte Galatasaray'ın Mayıs planı

Galatasaray'da Ocak ayında başlayan değişim operasyonu devam edecek. İşte sarı-kırmızıların Mayıs planı...

Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan ve 54 puanla zirvede yer alan Galatasaray, bir yandan da sezon sonundaki transfer harekatına hazırlanıyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, sarı-kırmızılılarda değişim operasyonu mayıs ayında kaldığı yerden devam edecek.

SALİH UÇAN VE AYTAÇ KARA HAMLESİ

Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru'nun bonservisini alacak olan Cim Bom, orta sahaya iki önemli takviye birden yapacak. O bölgede sezonun ilk yarısında tüm yük Taylan Antalyalı'nın omuzlarına binerken, bu ortadan kaldırılacak. Sarı-kırmzılıların sezon başında da ilgilendiği Salih Uçan ile Aytaç Kara önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek.

Kiralık Etebo'nun ayrılığı halinde boşluğu Salih ve Aytaç dolduracak. Orta saha dışında Galatasaray'da sezon sonunda 3 önemli bölgeye takviye yapılacak. Scout ekibi, şimdiden kolları sıvarken oyuncu tarama ekibi sol bek, stoper ve Radamel Falcao'nun ayrılığı halinde forvet takviyeleri için arayışlara başladı.

SARACCHI YOL AYRIMINDA

Galatasaray'da sezon sonunda kiralama süresi dolacak Saracchi ile yollar ayrılacak. Luyindama'ya teklif gelmesi halinde ise değerlendirilecek ve Galatasaray stopere bir değil, biri yerli biri yabancı olmak üzere iki takviye birden yapacak. Bu noktada ara transferde direkten dönen Ferro ve Karagümrük'te forma giyen Fatih Kurucuk'un performansının yakından takip edildiği öğrenildi.

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