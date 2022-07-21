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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Schalke 04 ile anlaşma sağlandı

21.07.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da 10 numara transferi için düğmeye basıldı. Schalke 04 forması giyen Amine Harit'i kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılarda büyük bir gelişme yaşandı.

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Schalke 04 ile anlaşma sağlandı
Amine Harit

Amine Harit

FAS Fas
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Son dakika haberleri... Galatasaray'da taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Forvet, sağ bek ve orta saha transferini noktalayan sarı-kırmızılılarda gözlerde 10 numara transferine çevrildi. Galatasaray, Okan Buruk'un listesinde ilk sırada yer alan Amine Harit'te yaşanan yüksek maliyet nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Bu transferle ilgili yeni gelişme yaşandı...

4 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA SAĞLANDI

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Maliyeti yüzünden geri adım atılan bu transferde yeni gelişmeler yaşandı. Harit'in bonservisini elinde bulunduran Alman devi, indirime gitti ve 4 milyon euro bedel karşılığında el sıkışıldı. Yönetim eğer maaş konusunda da istenen düzeye gelinirse bu transferi bitirecek. Hafta sonuna kadar yıldız futbolcunun menajeriyle son bir görüşme yapılacağı ve transferin artık olumlu olumsuz sonuçlanacağı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
galatasaray harit
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