İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Schalke 04 ile anlaşma sağlandı

Son dakika haberleri... Galatasaray'da taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Forvet, sağ bek ve orta saha transferini noktalayan sarı-kırmızılılarda gözlerde 10 numara transferine çevrildi. Galatasaray, Okan Buruk'un listesinde ilk sırada yer alan Amine Harit'te yaşanan yüksek maliyet nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Bu transferle ilgili yeni gelişme yaşandı...

4 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA SAĞLANDI

Maliyeti yüzünden geri adım atılan bu transferde yeni gelişmeler yaşandı. Harit'in bonservisini elinde bulunduran Alman devi, indirime gitti ve 4 milyon euro bedel karşılığında el sıkışıldı. Yönetim eğer maaş konusunda da istenen düzeye gelinirse bu transferi bitirecek. Hafta sonuna kadar yıldız futbolcunun menajeriyle son bir görüşme yapılacağı ve transferin artık olumlu olumsuz sonuçlanacağı öğrenildi.



