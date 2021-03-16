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İşte Hekimoğlu'nun son bölümü | Hamile kadın kurtulacak mı?

16.03.2021 14:25 | Son Güncelleme:
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İşte Hekimoğlu'nun son bölümü | Hamile kadın kurtulacak mı?

Kanal D’nin ilgi ile izlenen Hekimoğlu dizisinin 41. yeni bölümünde düşük 2 kez yapan hamile hastasına durumunu anlatırken, bebeğin acil bir şekilde alınması gerektiğini söylüyor. Yoksa yaşamını yitireceğinden bahşediyor. Hamile kadın ise Ateş’in söylediklerini dinlemek istemez…

Kadın, İpek’i etkilemek için uğraşır. Hekimoğlu’nun son bölümünde İpek, kadına zarar vermeden çocuğu kurtaracağını düşünür. Bu adımı, işleri bir anda içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Kadın kötüleşmeye başlar ve Ateş’le İpek arasında tartışma başlar… Peki Hekimoğlu’nun son bölümünde hamile kadın kurtulacak mı?

HEKİMOĞLU’NUN 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI…

Ateş, iki defa düşük yapan hamile hastasına durumu anlatıyor. Acil bir şekilde karnındaki bebeği alınmazsa kadın hayatını kaybedecektir. Kadın da Ateş'in söylediklerine kulak asmaz ve çocuğu doğurmaya karar verir.

Hamile kadın, İpek'i duygusal bir şekilde etkileyerek kendisi gibi düşünmesini ister. İpek de kadına zarar vermeden çocuğu kurtaracağını düşündüğü bir hamlede bulunur. Bu hamlesi, bir anda işleri karıştırmaya yeter. Kadın, kötüleşmeye başlayınca, İpek ile Ateş’in arasında büyük bir kriz yaşanır…

HEKİMOĞLU’NUN 40. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Kanal D ekranlarındaki Hekimoğlu dizisinin 9 Mart Salı yayınlanan 40. bölümünde Ateş'in herkesten sakladığı sırrı ortaya çıkarken, ekip de tedirgin olmuştur.

Savant sendromu olan tanınmış genç bir piyanist olan Efe Erdem, verdiği bir konser esnasında beklenmedik bir kas spazmı çeker ve acilen hastaneye kaldırılır. Çocukken geçirdiği trafik kazasının ardından zihinsel engelli hâle gelen fakat bununla beraber müzikal bir deha geliştiren Efe, Hekimoğlu’nun hemen dikkatini çekmiştir. Hekimoğlu’nun duruma el atmasıyla birlikte basit gibi gözüken vaka karmaşık bir hâle dönüşür.

İşte Hekimoğlu'nun son bölümü | Hamile kadın kurtulacak mıı

Zeynep, bulduğu bir uçak bileti rezervasyonu sayesinde Hekimoğlu’nun Ankara’ya gideceği bilgisini alır. Bu seyahatin nedenini öğrenmeye çalışan Zeynep, Emre’yi de peşinden sürükler. Başta Hekimoğlu’nun yeni bir işe başvurduğundan şüphelenseler de, Orhan ve İpek’in de işin içine girmesiyle ortada çok daha ciddi bir durum olduğu ortaya çıkar. Tüm oklar, Hekimoğlu'nun beyin kanseri olduğu yönündedir…


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Kanal D Hekimoğlu dizisi
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