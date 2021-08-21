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İşte Helsinki - Fenerbahçe maçının hakemi

21.08.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında oynanacak HJK Helsinki - Fenerbahçe maçını, Slovak hakem Ivan Kruzliak yöneteceği açıklandı.

İşte Helsinki - Fenerbahçe maçının hakemi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Helsinki Futbol Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Peter Kralovic yapacak.

Sarı-lacivertli takım, HJK Helsinki ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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