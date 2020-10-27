İşte Mesut Özil'in fiyatıyla dudak uçuklatan malikanesi

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşadığı lüks evi adeta göz kamaştırıyor.

Kapıda markasına ait logo varİngiliz basınına manşet olan 10 milyon sterlin yaklaşık 105 milyon liralık malikanede Türk motifleri göze çarpıyor.

Altı yatak odasının bulunduğu evde Mesut Özil'in zaman geçirmeyi en sevdiği yer oturma odası.

İstanbul'u anımsatan odada Osmanlı Sultanı'nın bronz çerçeveli bir tablosu bulunuyor.

Ayrıca, ev sinemasına ve oyun odasına girişindeki kapılarda yıldız futbolcunun kendi markasına ait logosu yer alıyor.

Tam bir otomobil tutkunu olan Mesut Özil'in araba koleksiyonu ise kıskandıracak cinsten.

9,5 MİLYON LİRALIK ARABA KOLEKSİYONU

Dünyaca ünlü Alman marka arabaları tercih eden Mesut Özil'in favori otomobili 145 bin sterlin yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde. Koleksiyonunda 7 otomobil bulunan yıldız futbolcunun arabalarının toplam değeri 920 bin sterlin yaklaşık 9,5 milyon lira.



