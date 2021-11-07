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İşte Mesut Özil'in yeni adresi

07.11.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yeteri kadar süre alamadığı için Teknik Direktör Vitor Pereira ile sorunu olduğu iddia edilen Mesut Özil'e Katar'dan teklif var. Sezon başı teklifi reddeden Mesut'un, bu kez değerlendirmeye aldığı bildirildi.

İşte Mesut Özil'in yeni adresi
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü 10 numarası Mesut Özil'e Katar ekipleri yeniden kanca attı. İlk etapta teklife sıcak bakmayan Özil, Vitor Pereira ile arasındaki soğukluk sürerse ayrılık çanlarını çalacak.

AYNI TAKIM

Real Madrid ve Arsenal döneminde de isteyen Al Sadd, bir kez daha nabız yoklamaya başladı. İlk etapta net cevap vermeyen deneyimli on numara, kapıyı hemen kapatmadı. bir süre daha Fenerbahçe'deki durumuna bakacak.

SORUN DEVAM EDERSE AYRILACAK

Vitor Pereira ile aradaki soğukluğun devam etmesi halinde ise Mesut Özil'in, yönetime başvurarak Katar'a gitmek için izin isteyeceği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Vitor Pereira
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