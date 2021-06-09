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İşte Milli Takım şarkısının sözleri! Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio seslendirdi!

09.06.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euro 2020 için geri sayım devam ederken, Milli Takım için Euro 2020 şarkısı da yayınladı. Mustafa Sandal, Eypio ve Derya Uluğ’un da aralarında bulunduğu kolektif beste, sonunda yayınlandı. Bizim Çocuklar adının verildiği Euro 2020 A Milli Takım bestesi, kısa sürede birçok kişi tarafından dinlendi. “Tarih yazacak bizim çocuklar!”

İşte Milli Takım şarkısının sözleri! Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio seslendirdi!

9 Haziran Cuma günü, Euro 2020’de İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım için bestelenen Bizim Çocuklar şarkısı yayınlandı. Mustafa Sandal, Eypio, Derya Uluğ ve Irmak Arıcı’nın seslendirdiği Euro 2020 şarkısı, daha şimdiden sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte Bizim Çocuklar şarkısının sözleri!

TARİH YAZACAK BİZİM ÇOCUKLAR!

2002 yılında Dünya Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı ekibimize "Pazara kadar" şarkısıyla uğurlu gelen sanatçı Mustafa Sandal, bu sefer de Euro 2020 için 'Bizim Çocuklar' ismiyle yeni şarkı besteledi.

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Açıklamada, tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir milli takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen "Bizim Çocuklar" çatısının altında, EURO 2020 için yeni bir şarkının hazırlandığı aktarıldı.

Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği şarkıda, milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ Eypio Mustafa Sandal
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