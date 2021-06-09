İşte Milli Takım şarkısının sözleri! Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio seslendirdi!

9 Haziran Cuma günü, Euro 2020’de İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım için bestelenen Bizim Çocuklar şarkısı yayınlandı. Mustafa Sandal, Eypio, Derya Uluğ ve Irmak Arıcı’nın seslendirdiği Euro 2020 şarkısı, daha şimdiden sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte Bizim Çocuklar şarkısının sözleri!

TARİH YAZACAK BİZİM ÇOCUKLAR!

2002 yılında Dünya Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı ekibimize "Pazara kadar" şarkısıyla uğurlu gelen sanatçı Mustafa Sandal, bu sefer de Euro 2020 için 'Bizim Çocuklar' ismiyle yeni şarkı besteledi.

Açıklamada, tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir milli takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen "Bizim Çocuklar" çatısının altında, EURO 2020 için yeni bir şarkının hazırlandığı aktarıldı.

Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği şarkıda, milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.

O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak #BizimÇocuklar! ???? ????⚪ @EURO2020 pic.twitter.com/EagNMxVepP — Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) June 9, 2021



