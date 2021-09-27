İşte Ozan Güven’in kameralardan uzak büyüttüğü oğlu Ateş!

Magazin dünyasının en olaylı isimlerinden olan ünlü oyuncu Ozan Güven, yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla da devamlı gündeme gelen biri. Bundan dolayı da oğlu Ateş’i ekranlardan uzak büyüttü. Şimdilerde koca delikanlı olan Ateş, babası Ozan Güven’in boyunu geçti.
Yönetmen Türkan Derya ile 2003’te evlenen Ozan Güven’in, 2004’te Ali Ateş isminde bir oğlu dünyaya geldi. Çiftin boşanmasının arkasından da Ozan Güven’in ismi sık sık aşk dedikodularına karıştı.
Gazetecilerle kavga ettiği görüntüler de epey gündeme gelmişti. Ozan Güven’in boyuna gelen oğlu şimdilerde 17 yaşlarında. Basketbol oynayan Ali Ateş’in boyu babasını geçti.
İşte baba ve oğlun kalpleri ısıtan fotoğrafları…
19 Mayıs 1975’te Almanya'da doğan Ozan Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun olduktan sonra İzmir Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk dersleri aldı. Sonrasında Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan Ozan Güven, Çiçeği Büyütmek, İkinci Bahar, Aslı ile Kerem, Koçum Benim, Canım Ailem, Bir İstanbul Masalı, Muhteşem Yüzyıl, Koyu Kırmızı ve Fi (dizi) gibi dizilerde rol aldı.
Cem Yılmaz’ın G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerinde de oynayan Ozan Güven, 2005’te İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi.
Ali Ateş Güven adında 1 çocukları dünyaya gelen çift, 2010’da boşandı.
2012 Muhteşem Yüzyıl Damat Rüstem Paşa
2012 Koyu Kırmızı Cemil Şenel
2010 Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan Erol Konuk oyuncu
2010 Arka Sokaklar Konuk oyuncu
2009 Canım Ailem Ali
2005 Hırsız Polis Kibar Necmi
2004 Bir İstanbul Masalı Demir Arhan
2004 Anlat İstanbul Takip Eden Adam Konuk oyuncu
2002 Bana Abi De Yiğit
2002 Havada Bulut Necip
2002 Aslı ile Kerem Kerem
2002 Koçum Benim Umut
2001 Dünya Varmış Çetin
1998 İkinci Bahar Ulaş
1998 Çiçeği Büyütmek
Sinema
Annemin Yarası - Borislav (2016)
Pek Yakında - Boğaç Boray (2014)
Ejder Kapanı - Komiser (2010)
Yahşi Batı - Lemi Galip(2010)
A.R.O.G. -Taşo(2008)
Yazı Tura - Asker (2004)
G.O.R.A - Robot 216 (2004)
9 - Kaya (2002)
Balalayka - Mehmet (2000)
Yıldız Tepe (TV filmi) (2000)
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