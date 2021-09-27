İşte Ozan Güven’in kameralardan uzak büyüttüğü oğlu Ateş!

Magazin dünyasının en olaylı isimlerinden olan ünlü oyuncu Ozan Güven, yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla da devamlı gündeme gelen biri. Bundan dolayı da oğlu Ateş’i ekranlardan uzak büyüttü. Şimdilerde koca delikanlı olan Ateş, babası Ozan Güven’in boyunu geçti.

İŞTE OZAN GÜVEN’İN OĞLU ATEŞ

Yönetmen Türkan Derya ile 2003’te evlenen Ozan Güven’in, 2004’te Ali Ateş isminde bir oğlu dünyaya geldi. Çiftin boşanmasının arkasından da Ozan Güven’in ismi sık sık aşk dedikodularına karıştı.

Gazetecilerle kavga ettiği görüntüler de epey gündeme gelmişti. Ozan Güven’in boyuna gelen oğlu şimdilerde 17 yaşlarında. Basketbol oynayan Ali Ateş’in boyu babasını geçti.

İşte baba ve oğlun kalpleri ısıtan fotoğrafları…

OZAN GÜVEN KİMDİR?

19 Mayıs 1975’te Almanya'da doğan Ozan Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun olduktan sonra İzmir Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk dersleri aldı. Sonrasında Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan Ozan Güven, Çiçeği Büyütmek, İkinci Bahar, Aslı ile Kerem, Koçum Benim, Canım Ailem, Bir İstanbul Masalı, Muhteşem Yüzyıl, Koyu Kırmızı ve Fi (dizi) gibi dizilerde rol aldı.

Cem Yılmaz’ın G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerinde de oynayan Ozan Güven, 2005’te İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi.

Ali Ateş Güven adında 1 çocukları dünyaya gelen çift, 2010’da boşandı.

OZAN GÜVEN’İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2012 Muhteşem Yüzyıl Damat Rüstem Paşa

2012 Koyu Kırmızı Cemil Şenel

2010 Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan Erol Konuk oyuncu

2010 Arka Sokaklar Konuk oyuncu

2009 Canım Ailem Ali

2005 Hırsız Polis Kibar Necmi

2004 Bir İstanbul Masalı Demir Arhan

2004 Anlat İstanbul Takip Eden Adam Konuk oyuncu

2002 Bana Abi De Yiğit

2002 Havada Bulut Necip

2002 Aslı ile Kerem Kerem

2002 Koçum Benim Umut

2001 Dünya Varmış Çetin

1998 İkinci Bahar Ulaş

1998 Çiçeği Büyütmek

Sinema

Annemin Yarası - Borislav (2016)

Pek Yakında - Boğaç Boray (2014)

Ejder Kapanı - Komiser (2010)

Yahşi Batı - Lemi Galip(2010)

A.R.O.G. -Taşo(2008)

Yazı Tura - Asker (2004)

G.O.R.A - Robot 216 (2004)

9 - Kaya (2002)

Balalayka - Mehmet (2000)

Yıldız Tepe (TV filmi) (2000)



