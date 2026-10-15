Sağanak yağış sonrası Bahar Candan'ın kaldığı lüks daire su aldı! Babasına seslendi

İstanbul'da etkisini artıran şiddetli sağanak ve fırtına, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yetkililer, yağışların devam edeceği uyarısında bulunarak sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı megakentlileri dikkatli olmaya çağırdı.
İstanbul'u etkisi altına alan yağmur sonrası Bahar Candan da mağduriyetini paylaştı. Bir rezidansta yaşayan Candan dairesinin balkondan su aldığını paylaşarak babasına seslendi.
Yaptığı paylaşımlarla sık sık eleştiri alan Bahar Candan "Baba evi değiş" notuyla evinin su aldığı anları paylaştı.
Bahar Candan "Evin içine sular akıyor her yer göl. Ben burada nasıl yaşayacağım baba. Tavandan sular akıyor" dedi.
Candan bir paylaşımında da çöp torbası giyerek poz verdi.