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İşte Radamel Falcao'nun son durumu

12.04.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, hastaneden bir paylaşımda bulundu

İşte Radamel Falcao'nun son durumu

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao ameliyat edildi. 35 yaşındaki futbolcuya anestezi altında kapalı müdahale gerçekleştirildi.

Hastanede müşahade altında olan Falcao'nun doktorların kararına göre 1-2 gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron, hastaneden bir fotoğraf paylaşarak, "Tanrı her zaman iyidir. Asla pes etme" ifadelerine yer verdi

Radamel Falcao, bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 8 gol 2 asistlik performansla oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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