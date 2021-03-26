MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. İşte Seni Çok Bekledim dizisinin 9. bölümü | Kadir, Ayliz’e gerçekleri anlatacak mı?

İşte Seni Çok Bekledim dizisinin 9. bölümü | Kadir, Ayliz’e gerçekleri anlatacak mı?

26.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in 9. bölümünde Kadir, Ayliz’e gerçekleri anlatacak mı? Seni Çok Bekledim’in yeni bölüm fragmanında Ayliz, annesi için endişelenirken, diğer yandan onun kim ve nasıl bu hâle geldiğini öğrenmek için uğraşır.

İşte Seni Çok Bekledim dizisinin 9. bölümü | Kadir, Ayliz’e gerçekleri anlatacak mı?

Seni Çok Bekledim’in yeni bölümünde; Kadir’in Sibel’le görüşen son kişi olduğu bilgisine ulaşan ekipler, onun ifadesine başvurur. Kadir, Sibel’le görüştüğünü neden gizlediğini açıklamakta zorlanıyor. İşte Seni Çok Bekledim’in yeni bölüm fragmanına dair bilgiler…

İŞTE SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ayliz, bir taraftan annesi için kaygılanırken, diğer taraftan ise onun nasıl ve kim tarafından bu hâle getirildiğini öğrenmeye çalışır. Kadir’in Sibel’le görüşen en son kişi olduğu bilgisini öğrenen polis, ifadesini alır. Kadir, Sibel’le görüştüğünü neden gizlediğini açıklamakta güçlük çeker.

Songül, Selo’nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu elde eder. İsmet’le beraber gerçekleri araştırmaya başlarlar. Nezahat, Kadir’e giderek Cemal ile ilgili ona uyarılarda bulunur. Cemal, Ayliz’e yakın durarak hem üzerindeki şüphelerden kurtulmayı ve Sibel’in gizlediği gerçekleyle alakalı kanıtlar bulmaya çalışır.

Meryem, gerçekleri itiraf ettirmek adına Erol’u kurduğu oyuna çekilmeye çalışır. Bu konu ile ilgili Selo’nun desteğine ihtiyacı var. Fakat oynadığı oyunun bedeli büyük olacaktır.  

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN 8. BÖLÜM ÖZETİ…

Nikah saati yaklaştıkça Ayliz, endişelenmeye başlamıştır. Kadir, yetişebilecek mi? Ayliz’in annesinden öğrendiği sır, Kadir’in aklını karıştırmıştır. Öte yandan üvey babası Cemal, Kadir’in hayatına eskisinden çok daha fazla dahil olacaktır artık. Cemal, kirli sırlarının ortaya çıkmaması için uğraşırken İsmet’in etrafındaki çember giderek daralmaktadır. İsmet, karısı ile kızının dahil olduğu gerçekleri öğrenince büyük bir panik yaşar.

İşte Seni Çok Bekledim dizisinin 9. bölümü | Kadir, Ayliz’e gerçekleri anlatacak mıı

Selo, hapishanede bir yol ayrımındadır. Dışarıda tüm hızıyla akan hayatın getirdiklerini düşünürken aldığı bir haber ile şok olur. Kadir, öğrendiklerinin ağırlığını içinde taşıyıp Ayliz’in mutluluğuna gölge düşürmemek için çırpınmaktadır. Ayliz’e hazırladığı sürpriz dolu bir gecenin sabahında hayatlarına büyük bir bomba düşer.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN KONUSU…

Seni Çok Bekledim, depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta güçlenen bir insan ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikâyesini konu ediniyor.

DNZ Film ve Skala Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli’nin oturduğu Seni Çok Bekledim dizinin senaryosunu Pervin Bozan, Hakan Haksun, Eylül İdiman ve Elif Başaran yazıyor.

Dizinin dev oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz’in dışında Yıldız Kültür, Mustafa Uğurlu, İlhan Şen, Caner Şahin, Durul Bazan, Lila Gürmen, Hakan Ummak, Türkü Turan, Gürkan Güzeyhuz, Sibel Şişman, Selen Domaç, Şehsuvar Aktaş, Damla Makar, Nihan Büyükağaç ve Hande Oktan yer alıyor.

Seni Çok Bekledim Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) tutku dolu aşkını ekrana getiriyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı...İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı...
'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı 'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Star TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

Diğer Haberler

Bir Zamanlar Çukurova final mi yapacak? Sevilen dizinin final tarihi ile ilgili açıklama

Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihi ile ilgili açıklama

Ramo dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Ramo Kaptan'ın yanında şok edici manzarayla karşılaşıyor

İşte Ramo dizisi yeni bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?

Final ne zaman? İşte o tarih

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle, Recai sevgisiz geçen çocukluğunu anlatıyor

İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı...

Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı | "Ben sana aşık oldum"

Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Nergis, Fatih’in sırrına ortak mı oluyor?

Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.