İşte Seni Çok Bekledim dizisinin 9. bölümü | Kadir, Ayliz’e gerçekleri anlatacak mı?

Seni Çok Bekledim’in yeni bölümünde; Kadir’in Sibel’le görüşen son kişi olduğu bilgisine ulaşan ekipler, onun ifadesine başvurur. Kadir, Sibel’le görüştüğünü neden gizlediğini açıklamakta zorlanıyor. İşte Seni Çok Bekledim’in yeni bölüm fragmanına dair bilgiler…
Ayliz, bir taraftan annesi için kaygılanırken, diğer taraftan ise onun nasıl ve kim tarafından bu hâle getirildiğini öğrenmeye çalışır. Kadir’in Sibel’le görüşen en son kişi olduğu bilgisini öğrenen polis, ifadesini alır. Kadir, Sibel’le görüştüğünü neden gizlediğini açıklamakta güçlük çeker.
Songül, Selo’nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu elde eder. İsmet’le beraber gerçekleri araştırmaya başlarlar. Nezahat, Kadir’e giderek Cemal ile ilgili ona uyarılarda bulunur. Cemal, Ayliz’e yakın durarak hem üzerindeki şüphelerden kurtulmayı ve Sibel’in gizlediği gerçekleyle alakalı kanıtlar bulmaya çalışır.
Meryem, gerçekleri itiraf ettirmek adına Erol’u kurduğu oyuna çekilmeye çalışır. Bu konu ile ilgili Selo’nun desteğine ihtiyacı var. Fakat oynadığı oyunun bedeli büyük olacaktır.
Nikah saati yaklaştıkça Ayliz, endişelenmeye başlamıştır. Kadir, yetişebilecek mi? Ayliz’in annesinden öğrendiği sır, Kadir’in aklını karıştırmıştır. Öte yandan üvey babası Cemal, Kadir’in hayatına eskisinden çok daha fazla dahil olacaktır artık. Cemal, kirli sırlarının ortaya çıkmaması için uğraşırken İsmet’in etrafındaki çember giderek daralmaktadır. İsmet, karısı ile kızının dahil olduğu gerçekleri öğrenince büyük bir panik yaşar.
Selo, hapishanede bir yol ayrımındadır. Dışarıda tüm hızıyla akan hayatın getirdiklerini düşünürken aldığı bir haber ile şok olur. Kadir, öğrendiklerinin ağırlığını içinde taşıyıp Ayliz’in mutluluğuna gölge düşürmemek için çırpınmaktadır. Ayliz’e hazırladığı sürpriz dolu bir gecenin sabahında hayatlarına büyük bir bomba düşer.
SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN KONUSU…
Seni Çok Bekledim, depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta güçlenen bir insan ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikâyesini konu ediniyor.
DNZ Film ve Skala Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli’nin oturduğu Seni Çok Bekledim dizinin senaryosunu Pervin Bozan, Hakan Haksun, Eylül İdiman ve Elif Başaran yazıyor.
Dizinin dev oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz’in dışında Yıldız Kültür, Mustafa Uğurlu, İlhan Şen, Caner Şahin, Durul Bazan, Lila Gürmen, Hakan Ummak, Türkü Turan, Gürkan Güzeyhuz, Sibel Şişman, Selen Domaç, Şehsuvar Aktaş, Damla Makar, Nihan Büyükağaç ve Hande Oktan yer alıyor.
Seni Çok Bekledim Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) tutku dolu aşkını ekrana getiriyor.
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