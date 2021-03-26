İşte Seni Çok Bekledim dizisinin 9. bölümü | Kadir, Ayliz’e gerçekleri anlatacak mı?

Seni Çok Bekledim’in yeni bölümünde; Kadir’in Sibel’le görüşen son kişi olduğu bilgisine ulaşan ekipler, onun ifadesine başvurur. Kadir, Sibel’le görüştüğünü neden gizlediğini açıklamakta zorlanıyor. İşte Seni Çok Bekledim’in yeni bölüm fragmanına dair bilgiler…

İŞTE SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ayliz, bir taraftan annesi için kaygılanırken, diğer taraftan ise onun nasıl ve kim tarafından bu hâle getirildiğini öğrenmeye çalışır. Kadir’in Sibel’le görüşen en son kişi olduğu bilgisini öğrenen polis, ifadesini alır. Kadir, Sibel’le görüştüğünü neden gizlediğini açıklamakta güçlük çeker.

Songül, Selo’nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu elde eder. İsmet’le beraber gerçekleri araştırmaya başlarlar. Nezahat, Kadir’e giderek Cemal ile ilgili ona uyarılarda bulunur. Cemal, Ayliz’e yakın durarak hem üzerindeki şüphelerden kurtulmayı ve Sibel’in gizlediği gerçekleyle alakalı kanıtlar bulmaya çalışır.

Meryem, gerçekleri itiraf ettirmek adına Erol’u kurduğu oyuna çekilmeye çalışır. Bu konu ile ilgili Selo’nun desteğine ihtiyacı var. Fakat oynadığı oyunun bedeli büyük olacaktır.