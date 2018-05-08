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İşte Şenol Güneş'in yeni adresi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.05.2018 07:32 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Beşiktaş'ın sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Dilmen ayrıca, Şenol Güneş hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında açıkladı

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İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI:

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI:
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"Beşiktaş rahat bir galibiyet aldı. Pozisyon vermediler. Tartışmalı pozisyonlar için yorum yapmak istemiyorum rahat bir galib Beşiktaş'ın önündeki rakipleri kaybetmezse Şampiyonlar Ligi şansları kalmıyor. Hakem gördüğünü çalmaya çalıştı. Tosic klasik Tosic. Devre arasında dinlediyse hocayı kırmayayım dedi."

"Beşiktaş rahat bir galibiyet aldı. Pozisyon vermediler. Tartışmalı pozisyonlar için yorum yapmak istemiyorum rahat bir galib Beşiktaş'ın önündeki rakipleri kaybetmezse Şampiyonlar Ligi şansları kalmıyor. Hakem gördüğünü çalmaya çalıştı. Tosic klasik Tosic. Devre arasında dinlediyse hocayı kırmayayım dedi."
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"Beşiktaş camiası için Şenol Güneş değerli bir isim. Eski kadroları idare etmek daha kolaydı. Tahmin ediyorum bu kadar iyi kadroyla zor işler başardı. Dünyanın her yerinden isimler var. Quaresma büyük egoları var. Bunları yönetmek kolay değil. Maç önce konuşmasında beni ilgilendiren kısım 'Benim kontratım var, kalmak istiyorum' diyor."

"Beşiktaş camiası için Şenol Güneş değerli bir isim. Eski kadroları idare etmek daha kolaydı. Tahmin ediyorum bu kadar iyi kadroyla zor işler başardı. Dünyanın her yerinden isimler var. Quaresma büyük egoları var. Bunları yönetmek kolay değil. Maç önce konuşmasında beni ilgilendiren kısım 'Benim kontratım var, kalmak istiyorum' diyor."
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"Hala matematiksel olarak şampiyon olma şansı var. Buraya kadar geldiler, 3 büyüklerde hoca olmak zor. 3 senede şampiy biraz mental olarak yorgunluk olabilir. Maçlarda yaşnana bazı olaylar, tribün olayları falan hoca da yoruldu. Hocanın kendi tasarrufu ayrılacağını zannetmiyorum."

"Hala matematiksel olarak şampiyon olma şansı var. Buraya kadar geldiler, 3 büyüklerde hoca olmak zor. 3 senede şampiy biraz mental olarak yorgunluk olabilir. Maçlarda yaşnana bazı olaylar, tribün olayları falan hoca da yoruldu. Hocanın kendi tasarrufu ayrılacağını zannetmiyorum."
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"Maçın başında sezonun belkide 1 numaralı asisti bu Quaresma'nın 'Rabona' ortası olabilir, iki tane Beşiktaşlı oyuncu arka direkte kaldı. Tosic penaltıları kullansa Negredo'yu geçerdi. Rakibe en çok top kaybeden, kendi kalesine gol atan ama karakterli bir oyuncu."

"Maçın başında sezonun belkide 1 numaralı asisti bu Quaresma'nın 'Rabona' ortası olabilir, iki tane Beşiktaşlı oyuncu arka direkte kaldı. Tosic penaltıları kullansa Negredo'yu geçerdi. Rakibe en çok top kaybeden, kendi kalesine gol atan ama karakterli bir oyuncu."
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"Vagner Love buradan daha iyi bir takım bulamaz. Gerçi Brezilyalılar dışarda oynuyorlarsa ülkelerine daha erken dönmek istiyorlar. Ülkesine dönecekse saygım sonsuz ama dışarıda kalacaksa Beşiktaş'tan iyi takım bulamaz."

"Vagner Love buradan daha iyi bir takım bulamaz. Gerçi Brezilyalılar dışarda oynuyorlarsa ülkelerine daha erken dönmek istiyorlar. Ülkesine dönecekse saygım sonsuz ama dışarıda kalacaksa Beşiktaş'tan iyi takım bulamaz."
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"Beşiktaş, Galatasaray maçında havlu atmış gibi gördüm ben. O maçta Pepe bile hazır değildi, Allah var Galatasaray çok iyi oynadı ama Beşiktaş kötüydü. Bugün içeride oynadıkları için iyi gibiydi ama haftaya Osmanlıspor maçının zor olacağını düşünüyorum.Türkiye'de skora bağlı seyirci var."

"Beşiktaş, Galatasaray maçında havlu atmış gibi gördüm ben. O maçta Pepe bile hazır değildi, Allah var Galatasaray çok iyi oynadı ama Beşiktaş kötüydü. Bugün içeride oynadıkları için iyi gibiydi ama haftaya Osmanlıspor maçının zor olacağını düşünüyorum.Türkiye'de skora bağlı seyirci var."
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş şenol güneş

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