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İşte Süper Lig'in Kante'si

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 14.12.2020 11:03 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor'un 26 yaşındaki Yunan yıldızı Manolis Siopis, performansıyla N'Golo Kante'yi hatırlattı.

İşte Süper Lig'in Kante'si

Aytemiz Alanyaspor'un Yunan yıldızı Manolis Siopis, adını skor hanesine yazdırmasa da oynadığı futbolla alkış topladı.

Alanyaspor'un oynadığı ve zirveyi getiren oyun planının en önemli aktörü olan 26 yaşındaki Yunan yıldız, 2 kez top çaldı, 1 kez uzaklaştırma yaptı ve 2 faulle oynadı. Önliberoda oynamasına karşın 2 kez kilit pas atan ve 1 kez çalımla rakibini eksilten Siopis, özellikle topun kazanılması ve ardından hemen hızlı hücum için kritik olan o ilk pası yapan isim olarak dikkat çekti. Beşiktaş maçında da 6 dikine ve uzun pasının 4'ünde isabet sağlayan Siopis, 1 uzun pasında ise direkt pozisyon hazırladı.

16 ikili mücadelenin 10'unu kazanan Yunan yıldız, 1.71 olmasına rağmen 3 hava topu mücadelesinin 3'ünü de kazandı.

"SÜPER LİG'İN N'GOLO KANTE'Sİ"

Yüksek pres gücü ve hiç bitmeyen enerjisiyle dikkat çeken Siopis, orta alandaki başarısını sezonun tamamına yansıttı. Yunan orta saha, oynadığı her lig maçının neredeyse tamamında 1 kez rakip ceza alanında top çalmayı başardı.

Siopis, bu görüntüsüyle Süper Lig'in N'Golo Kante'si yorumlarını aldı.

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"Bugünün en kilit oyuncularından biri Siopis! Siopis, Atiba'yı sahadan sildi. Bütün açıkları kapattı. 3 oyuncu eksikti Alanyaspor'da, onların da yerine mücadele etti. Bazı oyuncu vardır, çok koşuyorken topla ilişkisi çok iyi değildir ama Siopis hem bu kadar koşup, mücadele edip, hem de topla ilişkisi 10 numara gibi. Çok kaliteli bir oyuncu."

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