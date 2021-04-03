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İşte Süper Lig puan durumu! Bu hafta kim birinci?

03.04.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’de puan durumu şampiyonluk yarışının kızıştığını gösteriyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yarıştığı, Trabzonspor’un ise bir adım geriden geldiği Süper Lig’de heyecan dorukta…

İşte Süper Lig puan durumu! Bu hafta kim birinci?

Süper Lig’de puan durumunda yarışan takımların yıldızları, gol krallığında da birbirleriyle rekabet içinde. Hatayspor’dan Aaron Boupendza, 18 golle gol krallığında birinci sırada yer alırken, Beşiktaş’ın golcüleri Vincent Aboubakar 15, ve Cyle Larin ise 14 golle şampiyonluk yarışında önemli katkılar sağladı.

İŞTE SÜPER LİG PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. 64 puanda lider konumunda bulunan Beşiktaş'ın hemen gerisinde 51 puanda Galatasaray yer alıyor. 59 puandaki Fenerbahçe ise ikinci sırada yer alırken, Trabzonspor ise 55 puanda 4'ncü sırada. 5. sıradaki Aytemiz Alanyaspor'un 49, 6. sıradaki Gaziantep'in 47, 7. sıradaki Atakaş Hatayspor 46, 8. sıradaki Karagümrük 44, 9. sıradaki Sivasspor'un ise 40 puanı bulunuyor.

40 puandaki İzmir ekibi Göztepe 10., 39 puandaki Antalyaspor 11., 36 puandaki Konyaspor 12., 34 puandaki Çaykur Rizespor ise 13. sırada yer alıyor. 32 puandaki iki takımdan Yeni Malatya 14., Kayserispor ise 15. sırada bulunurken, 31 puandaki Kasımpaşa 16., 30 puandaki Medipol Başakşehir ise düşme hattının hemen üstünde 17. sırada yer alıyor.

  1. ve düşme hattında bulunan Ankaragücü'nün 29, 19. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 27, 20. Gençlerbirliği'nin ise 27 puanı bulunuyor. Lig başından beri 25 puan toplayabilen Yukatel Denizlispor ise ligin son sırasında…

GOL KRALLIĞINDA KİM BİRİNCİ?

Atakaş Hatayspor’da Aaron Boupendza'nın 18 golle gol krallığında birinci olduğu Süper Lig'de 15 gol atan Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar ikinci, yine Beşiktaş'ın golücü Cyle Larin 14 golle gol yarışında 3. sırada yer alıyor Alanyaspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas ise takımına bu yıl 12 golle katkı verirken, Yeni Malatya'dan Adem Büyük, Gaziantep'ten Alexandru Maxim ve Hatayspor'dan Mame Diouf, 11'er golle takımlarına destek oldular…

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