İşte Süper Lig puan durumu! Bu hafta kim birinci?

Süper Lig’de puan durumunda yarışan takımların yıldızları, gol krallığında da birbirleriyle rekabet içinde. Hatayspor’dan Aaron Boupendza, 18 golle gol krallığında birinci sırada yer alırken, Beşiktaş’ın golcüleri Vincent Aboubakar 15, ve Cyle Larin ise 14 golle şampiyonluk yarışında önemli katkılar sağladı.

İŞTE SÜPER LİG PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. 64 puanda lider konumunda bulunan Beşiktaş'ın hemen gerisinde 51 puanda Galatasaray yer alıyor. 59 puandaki Fenerbahçe ise ikinci sırada yer alırken, Trabzonspor ise 55 puanda 4'ncü sırada. 5. sıradaki Aytemiz Alanyaspor'un 49, 6. sıradaki Gaziantep'in 47, 7. sıradaki Atakaş Hatayspor 46, 8. sıradaki Karagümrük 44, 9. sıradaki Sivasspor'un ise 40 puanı bulunuyor.

40 puandaki İzmir ekibi Göztepe 10., 39 puandaki Antalyaspor 11., 36 puandaki Konyaspor 12., 34 puandaki Çaykur Rizespor ise 13. sırada yer alıyor. 32 puandaki iki takımdan Yeni Malatya 14., Kayserispor ise 15. sırada bulunurken, 31 puandaki Kasımpaşa 16., 30 puandaki Medipol Başakşehir ise düşme hattının hemen üstünde 17. sırada yer alıyor.