İSTANBUL (AA) - Online süpermarket markası istegelsin, Fethiye'de hizmete başladı.

istegelsin açıklamasına göre, Fethiye'de hizmet veremeye başlayan şirket, tatilde de bütün ihtiyaçları istenilen saatte müşterilerin kapısına getiriyor.

Güvenilir bir alışveriş deneyimi sunan istegelsin, içeceklerden meyve ve sebzeye, güvenilir et ürünlerinden atıştırmalıklara ve temizlik ürünlerine kadar pek çok ürünü bünyesinde bulunduruyor.

Sezon boyunca Fethiye'de istegelsin üzerinden D-Marin Göcek Marina, Göcek Exclusive / Marinturk, Göcek Mucev Marina,Göcek Club Marina, Göcek Skopea Marina, Göcek Village Port / Marinturk marinalarına teslimat yapılacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan istegelsin Marka ve Deneyimden Sorumlu GMY Melis Özbek, yaz dönemi boyunca Fethiye'de hizmet vereceklerini belirterek, bölgedeki kullanıcılar ile buluşmaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Avantajlı alışveriş deneyiminden herkesin yararlanmasını istediklerini kaydeden Özbek, "Bu sayede kullanıcılarımız tatillerini yaparken süpermarket ihtiyaçlarını markete gitmeden istegelsin ile karşılayabilecekler." ifadesini kullandı.

