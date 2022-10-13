istegelsin üzerinden yapılan alışverişler Sodexo Restaurant Pass ile ödenebilecek

İSTANBUL (AA) - Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri ile istegelsin'in iş birliği kapsamında istegelsin üzerinden yapılan gıda alışverişleri Sodexo Restaurant Pass ile online olarak ödenebilecek.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, uçtan uca dijital hizmetler sunan bir platform olma misyonuyla 30 yıldır faaliyetlerini sürdüren Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, online süpermarket uygulaması istegelsin ile iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında, Sodexo Restaurant Pass kullanıcıları, istegelsin'den verdikleri gıda siparişlerinin ödemesini, Sodexo Restaurant Pass bakiyelerini kullanarak gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj Üyeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Yargı, şunları kaydetti:

"Günümüzde tüketicilerin harcama alışkanlıklarının büyük oranda e-ticaret platformlarına yöneldiğini gözlemliyoruz. Özellikle hibrit çalışma koşullarında çalışanlar, sadece restoran harcamalarını değil, market alışverişlerini de online platformlar üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirebildikleri istegelsin gibi platformlara ihtiyaç duyuyorlar. Sodexo olarak dijital çözümlerimiz ile tüketicilerimizin ihtiyaç duydukları anda onlara hizmet çeşitliliği sunmaya özen gösteriyoruz. Bu hedefle önemli bir e-ticaret platformu olan istegelsin ile yepyeni bir iş birliğine imza attık ve kullanıcılarımızın gıda alışverişlerini de Sodexo ile kolayca ödemelerine imkan sağladık. Sodexo olarak istegelsin'e bu yöntemi entegre eden ilk ve tek firma olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

istegelsin Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özge Altıntaş da, "Türkiye'nin tamamen online ilk süpermarketi istegelsin olarak yüzlerce marka ve binlerce çeşit ürünü 365 gün indirimle sunuyoruz." ifadelerini kullanarak, en büyük önceliklerinin müşterilerilerine kusursuz bir yeni nesil market alışverişi deneyimi yaşatmak ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak olduğunu aktardı.

Altıntaş, müşterilerini merkeze koydukları bu yolculukta, yeniliğe ve gelişime açık bir şirket olarak iş ortaklıklarını da her geçen gün büyüttüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu iş birliklerinin en son ve en önemlilerinden biri de Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri ile yaptığımız anlaşmamız oldu. Pandemiyle beraber değişen dünya düzeninde hayatımıza giren 'hibrit çalışma düzeni' ile hayatımız başka bir yöne doğru evrildi. Bu değişim ile birlikte alternatif ödeme yöntemleri geliştirerek müşterilerimize farklı seçenekler sunmak bizler için oldukça önemli. Sodexo iş birliğimiz sayesinde de online market alışverişi yapan kullanıcılarımız, gıda alışverişlerinde Sodexo Restaurant Pass ödeme seçeneği ile hem yemek kartını kullanacak hem de markete gitmelerine gerek kalmadan evlerinin konforundan uzaklaşmadan istedikleri saat aralığında siparişlerine ulaşacaklar."

