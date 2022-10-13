YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. istegelsin üzerinden yapılan alışverişler Sodexo Restaurant Pass ile ödenebilecek

istegelsin üzerinden yapılan alışverişler Sodexo Restaurant Pass ile ödenebilecek

13.10.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sodexo Avantaj Üyeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Yargı: - "istegelsin ile yepyeni bir iş birliğine imza attık ve kullanıcılarımızın gıda alışverişlerini de Sodexo ile kolayca ödemelerine imkan sağladık. Sodexo olarak istegelsin'e bu yöntemi entegre eden ilk ve tek firma olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri ile istegelsin'in iş birliği kapsamında istegelsin üzerinden yapılan gıda alışverişleri Sodexo Restaurant Pass ile online olarak ödenebilecek.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, uçtan uca dijital hizmetler sunan bir platform olma misyonuyla 30 yıldır faaliyetlerini sürdüren Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, online süpermarket uygulaması istegelsin ile iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında, Sodexo Restaurant Pass kullanıcıları, istegelsin'den verdikleri gıda siparişlerinin ödemesini, Sodexo Restaurant Pass bakiyelerini kullanarak gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj Üyeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Yargı, şunları kaydetti:

"Günümüzde tüketicilerin harcama alışkanlıklarının büyük oranda e-ticaret platformlarına yöneldiğini gözlemliyoruz. Özellikle hibrit çalışma koşullarında çalışanlar, sadece restoran harcamalarını değil, market alışverişlerini de online platformlar üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirebildikleri istegelsin gibi platformlara ihtiyaç duyuyorlar. Sodexo olarak dijital çözümlerimiz ile tüketicilerimizin ihtiyaç duydukları anda onlara hizmet çeşitliliği sunmaya özen gösteriyoruz. Bu hedefle önemli bir e-ticaret platformu olan istegelsin ile yepyeni bir iş birliğine imza attık ve kullanıcılarımızın gıda alışverişlerini de Sodexo ile kolayca ödemelerine imkan sağladık. Sodexo olarak istegelsin'e bu yöntemi entegre eden ilk ve tek firma olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

istegelsin Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özge Altıntaş da, "Türkiye'nin tamamen online ilk süpermarketi istegelsin olarak yüzlerce marka ve binlerce çeşit ürünü 365 gün indirimle sunuyoruz." ifadelerini kullanarak, en büyük önceliklerinin müşterilerilerine kusursuz bir yeni nesil market alışverişi deneyimi yaşatmak ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak olduğunu aktardı.

Altıntaş, müşterilerini merkeze koydukları bu yolculukta, yeniliğe ve gelişime açık bir şirket olarak iş ortaklıklarını da her geçen gün büyüttüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu iş birliklerinin en son ve en önemlilerinden biri de Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri ile yaptığımız anlaşmamız oldu. Pandemiyle beraber değişen dünya düzeninde hayatımıza giren 'hibrit çalışma düzeni' ile hayatımız başka bir yöne doğru evrildi. Bu değişim ile birlikte alternatif ödeme yöntemleri geliştirerek müşterilerimize farklı seçenekler sunmak bizler için oldukça önemli. Sodexo iş birliğimiz sayesinde de online market alışverişi yapan kullanıcılarımız, gıda alışverişlerinde Sodexo Restaurant Pass ödeme seçeneği ile hem yemek kartını kullanacak hem de markete gitmelerine gerek kalmadan evlerinin konforundan uzaklaşmadan istedikleri saat aralığında siparişlerine ulaşacaklar."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih'te yolda cüzdan bulan temizlik işçisi polise teslim ettiFatih'te yolda cüzdan bulan temizlik işçisi polise teslim etti
İBB Maltepe, Bayrampaşa ve Eyüpsultan kız öğrenci yurtları açıldıİBB Maltepe, Bayrampaşa ve Eyüpsultan kız öğrenci yurtları açıldı
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ettiMKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:55
İkindi
16:02
Akşam
18:35
Yatsı
19:54
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Hamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğum yaptı!

Hamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğum yaptı!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.