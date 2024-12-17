İstemediği sahneyi fragmanda görünce kendini tutamadı! Afra Saraçoğlu'nun tepkisi gündem oldu!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını üç sezondur ekranlarda fırtınalar estiriyor. Geçtiğimiz günlerde Yurt dışı satış grafiği ve seyirci talebi nedeniyle geçen sezon sonu final kararından vazgeçilen ve bu sezon final kararı alınan Yalı Çapkını'nın final tarihi belli olmuştu.

13 Aralık’ta 87. bölümü ekrana gelen dizinin yılbaşı haftası planlanan reklam tatiliyle beraber Yalı Çapkını mart sonunda yani 100. bölümde final yapacağı öğrenilmişti.

O SAHNEYE TEPKİ GÖSTERDİ!

Final gündemi devam ederken Afra Saraçoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, "Bu açıdan gıdım çıkıyor." diyerek uyardığı sahneyi fragmanda görünce kendini tutamadı. Saraçoğlu fragmandan o sahneyi paylaşarak "Hocam gıdımı çekmeyin" yazdı.