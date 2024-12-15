Reyting rekorları kırmıştı! Yalı Çapkını'nın final tarihi belli oldu! Ekranlara veda ediyor...

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını, üç sezondur yayın hayatını sürdürdüğü süreçte milyonlarca seyirciyi ekran başına kitlemişti. İlk sezon fırtınalar estirse de üçüncü sezonda yeni karakterler ve değişen senaryoyla birlikte seyircinin ilgisini çekememişti.

FİNAL TARİHİ NETLEŞTİ!

Yurt dışı satış grafiği ve seyirci talebi nedeniyle geçen sezon sonu final kararından vazgeçilen ve bu sezon final kararı alınan Yalı Çapkını'nın final tarihi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 100. bölümde ekranlara veda edecek.

13 Aralık’ta 87. bölümü ekrana gelen dizinin yılbaşı haftası planlanan reklam tatiliyle beraber Yalı Çapkını mart sonunda final yapacak.