YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İşten çıkarılan apartman görevlisi sinir krizi geçirip bütün eşyalarını yaktı

İşten çıkarılan apartman görevlisi sinir krizi geçirip bütün eşyalarını yaktı

15.03.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Menemen ilçesinde apartman görevlisi olarak çalışan bir kişi, iş akdinin feshedilmesi üzerine lüks site önünde televizyonundan, buzdolabına kadar bütün eşyalarını benzin döküp ateşe verdi.

İzmir’in Menemen ilçesinde apartman görevlisi olarak çalışan bir kişi, Çıkan yangında eşyalar kullanılmaz hale gelirken, bir araçta maddi hasar oluştu.

Olay, Menemen ilçesi 1. Cadde’de bulunan lüks bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yıldır sitede apartman görevlisi olarak çalışan ve sitede ikamet eden Bedri Ö., site yönetimi ile son zamanlarda anlaşamamaya başladı. Bunun üzerine yönetim, apartman görevlisinin iş akdini feshederek oturduğu ikametten çıkmasını istedi. Apartman görevlisi Bedri Ö., ikametten çıkmak istemeyince site yönetimi şikayetçi oldu.

MAHKEME KARARIYLA ZORLA ÇIKARILDI, O DA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bunun üzerine mahkeme kararıyla apartman görevlisinin oturduğu dairedeki eşyalar belediye ekiplerince site önüne çıkartıldı. Burada gözü dönen apartman görevlisi; televizyonunu, buzdolabını, çamaşır makinesini, koltuklarını ve evdeki diğer eşyalarını benzin dökerek yaktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Meydana gelen olayda, yaralanan ya da ölen olmazken, site içerisinde bulunan bir araçta maddi hasar oluştu.

“BENZİN DÖKEREK KENDİ EŞYALARINI YAKTI”

Sitede ikamet eden Mesut Güreş, “Yaklaşık 4-5 yıldır Bedri Bey apartman görevlisi olarak çalışıyordu. 6-7 ay önce yönetimle anlaşamadı, işine son verildi ve oturduğu ikametten çıkması istendi. Bunun üzerine yönetim Bedri Bey’e tazminatını ödedi. Kendisi daireden çıkmak istemeyince yönetim şikayetçi oldu. Mahkeme kararıyla bugün belediyeden arkadaşlar gelerek eşyaları dışarı çıkardı. Bedri Bey de bir anlık cinnetle benzin dökerek kendi eşyalarını yaktı. Park yerindeki bisikletler ve bir araç yandı. İtfaiye ekipleri zamanında geldi ama yanan yanmıştı. Araç sahibi de apartman görevlisinden şikayetçi olmuş. Artık diyecek bir şey yok” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aliağa’da 530 adet sentetik hap ele geçirildiAliağa’da 530 adet sentetik hap ele geçirildi
Ünlü teknoloji mağazasından satın aldığı sıfır telefon çalıntı çıktıÜnlü teknoloji mağazasından satın aldığı sıfır telefon çalıntı çıktı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 15 Mart Çarşamba

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
13:26
İkindi
16:46
Akşam
19:24
Yatsı
20:40

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Mart Çarşamba

Yazal Eczanesi
Aliaga
Büyük Eczanesi
Aliaga
Eray Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Ordu Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.