YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İşten çıkarılan işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde yeniden eylemde

İşten çıkarılan işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde yeniden eylemde

07.12.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyesinin taşeron firmasında işten çıkarılan evde sağlık ve bakım işçileri, belediye yönetiminin kendilerine verdiği sözü tutmadığı gerekçesiyle yeniden eyleme başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kemeraltı Çarşısı'ndaki hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler, tek amaçlarının işlerine geri dönmek olduğunu belirtti.

İşçiler, "Taşeron zulmüne son, işimizi geri istiyoruz" yazılı pankart da açtı.

Grup adına açıklama yapan Melisa Esen, gazetecilere, son 1 yıl içerisinde evde sağlık ve bakım işçisi 31 kişinin işten çıkarıldığını anımsattı.

Bu konuda kendilerine herhangi bir gerekçe sunulmadığını dile getiren Esen, belediye önünde yaptıkları 1 aylık eylem sonucu kendilerine eylül ayından sonra tek tek işe alınacaklarının sözünün verildiğini aktardı.

Verilen söze güvenip eylemlerine ara verdiklerini bildiren Esen, şöyle konuştu:

"Bizler zaten her zaman müzakere masasındaydık. Herhangi bir kişiyi, siyasi görüşü hedef almıyoruz. Tek gayemiz ekmeğimizi geri kazanmak, işimize geri dönmek. 24 Ağustos'ta eylemimizi bitirdik ancak şu ana kadar 5 arkadaşımızı aradılar ama hala işe başlayamadılar. Geriye kalanlarımız için herhangi bir takvim verilemeyeceği söyleniyor. Bu bizleri açlığa, sefalete sürüklemektir. 31 işçinin evine ekmek götürememesi, faturalarını, kiralarını ödeyememesi demek. Bunu kabul etmiyoruz. Onlara güvendik ama olmadı, ekmeğimizi kazanmak için belediye önünde eylemimizi sürdüreceğiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybettiDevrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi Adana'ya getirildiŞehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi Adana'ya getirildi
Muğla’da kayıp olan genç ailesi tarafından bulunduMuğla’da kayıp olan genç ailesi tarafından bulundu
Anahtar Kelimeler:
İşçi Protesto eylem basın açıklaması belediye evde bakım pankart is

İzmir Namaz Vakitleri 7 Aralık Çarşamba

İmsak
06:40
Sabah
08:08
Öğle
13:08
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:20
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir rögara düştü ve vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bir rögara düştü ve vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.