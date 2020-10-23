İster hazır yufkadan olsun ister el açması! Bu yöntem böreği puf puf yapıyor

Börek, çayın en iyi arkadaşlarından biri, misafir sofralarının vazgeçilmezi.. Fakat börek yaparken puf puf kabartmak, kurutmamak ve çıtır çıtır olmasını sağlamak için dikkat etmemiz gereken birkaç önemli nokta var. Şimdi gelin beraber lezzetiyle akıllarda kalan, çıtır çıtır börekler yapmanın sırlarını inceleyelim.

YUFKA SEÇERKEN DİKKAT EDİN

Eğer böreklerin lezzetli olmasını ve puf puf kabarmasını istiyorsanız taze yufka kullandığınızdan emin olun. Bayat, açıkta beklemiş yufkaları almayı aklınızdan bile geçirmeyin. Günlük yufka tercih etmek en doğrusu olur.

KULLANDIĞINIZ MALZEMELER DE ÖNEMLİ

Böreğin içini hazırlarken kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında ve taze olmasına dikkat edin. Aksi takdirde börekten istediğiniz lezzeti almanız mümkün olmaz. Eğer taze malzemeler kullanırsanız börekler her zamankinden daha fazla kabaracak ve daha lezzetli olacaktır.

İŞİN SIRRI: SODA

Hazır yufka veya el açması fark etmez. Eğer böreklerin kabarmasını istiyorsanız yufkaların arasına süreceğiniz sosta soda kullanmalısınız.

l Yufkaları sodalı ve yağlı bir karışıma batırarak ıslatabilirsiniz veya tepsiye serdiğiniz her katın üzerine bu sostan sürebilirsiniz. Böylelikle böreğiniz hem kabarır hem de kurumaz.

l Başka bir seçenek de böreğin en alt katına soda ve yumurta karışımı dökmek. Bu yöntemi uyguladığınızda böreğin hem yumuşacık hem de kabarık olduğunu göreceksiniz.