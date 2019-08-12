İstikbal Mobilya Kayserispor Aksel Aktaş'ı kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, sözleşmenin hem oyuncuya hem de Kayserispor'a hayırlı olması temennisinde bulunulurken, Aksel Aktaş'ın düzenlenen törenle sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Aksel Aktaş'ın, Fransa'nın 16 ve 18 yaş altı, Türkiye'nin ise 19 yaş altı milli takımında forma giydiği aktarıldı.
Özbek'ten flaş haciz açıklaması!
Donk özeleştiri yaptı
Beşiktaş yeni sol bekine imzayı attırdı!
Trabzonspor'a transferini duyurdular!
'Come to Beşiktaş' yorumuna heyecanlandıran yanıt!
Flaş Falcao açıklaması
Ribery'nin son talibi şaşırttı!
Mesut Özil bombası! Transfer...
Milli yıldız imzayı attı! Açıklandı
Cenk Tosun sürprizi! Teklif var, geri dönüyor!
İşte Manisa Futbol Kulübü'nün yeni hocası
Develispor Emre Öztürk'ü transfer etti
F.Bahçe son maçında kayıp! Kupa Sivas'ın
Umut Meraş sürprizi! Avrupa'ya gidiyor
F.Bahçe transferi resmen açıkladı!
Olcay Şahan imzayı atıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum