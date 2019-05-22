İstikbal Mobilya Kayserispor Michal Kucharczyk için teklif yapıldı

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan İstikbal Mobilya Kayserispor transfer komitesi 28 yaşındaki Michal Kucharczyk’a transfer teklifi yaptı.

Polonya’nın Legia Varşova takımı ile sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Michal Kucharczyk’a transfer teklifi yapan Sarı-Kırmızılı takım yöneticileri, olumlu yanıt aldı. Sözleşmesi önümüzdeki ay bitecek olan Michal Kucharczyk’a İtalya ve İspanya’dan da teklif olduğu iddia ediliyor.

5 Polonya şampiyonluğu ve 6 Polonya Kupası sevinci yaşayan Michal Kucharczyk, önümüzdeki günlerde net kararını verecek.

MENSAH İÇİN DE TEKLİF YAPILDI

İstikbal Mobilya Kayserispor, kadrosunda kiralık olarak bulunan Bernard Mensah ile yeni sezonda da devam etmek istiyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor transfer komitesi, bonservisi İspanya’nın Atletico Madrid takımında bulunan Bernard Mensah için resmi teklifini yaptı.

Bernard Mensah’ı bonservisi için 6 Milyon Avro rakam isteyen İspanyol kulübüne 1 Milyon Avro bedel karşılığında 1 yıl daha kiralamak için teklif yapan Sarı-Kırmızılı kulüp, cevap bekliyor.