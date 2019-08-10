SPOR

İstikbal Mobilya Kayserispor Taylan Antalyalı ile anlaştı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 10.08.2019 17:18 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor, transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı (24) ile anlaştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Taylan Antalyalı ile anlaştı

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Taylan Antalyalı, İstikbal Mobilya Kayserispor ile her konuda anlaştı. Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçen sezon 32 maçta forma giyen futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi.

(DHA)

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Emre Demir, U17 Milli takıma davet edildiEmre Demir, U17 Milli takıma davet edildi
Kayserispor 9 Bin kombine sattıKayserispor 9 Bin kombine sattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor Taylan Antalyalı

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Fenerbahçe transferde durmuyor

Fenerbahçe transferde durmuyor

Albayrak ve Falcao aynı karede

Albayrak ve Falcao aynı karede

G.Saray'da ayrılık! Resmen açıklandı

G.Saray'da ayrılık! Resmen açıklandı

Alisson Becker, İstanbul'da yok

Alisson Becker, İstanbul'da yok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Tarihi yenilgi sonrası açıklama

Tarihi yenilgi sonrası açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yeni transfer sakatlandı! 6 ay yok

Yeni transfer sakatlandı! 6 ay yok

Kayseri, G.Saraylı ismi kaptı

Kayseri, G.Saraylı ismi kaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstikbal Mobilya Kayserispor İsmail Çipe'yi kiraladı

İsmail Çipe imzayı attı

İstikbal Mobilya Kayserispor Taylan Antalyalı ile anlaştı

Taylan Süper Lig'de kaldı

Emre Demir, U17 Milli takıma davet edildi

Emre Demir, U17 Milli takıma davet edildi

Kayserispor 9 Bin kombine sattı

Kayserispor 9 Bin kombine sattı

Kayserispor’a Chery’den kötü haber

Kayserispor’a Chery’den kötü haber

Pedro Henrique, Kayseri'ye ayak bastı

Pedro Henrique, Kayseri'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.