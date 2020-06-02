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İstiklal caddesi sağlam altyapıya kavuşuyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 02.06.2020 14:29 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları çerçevesinde İstiklal Caddesi sağlam altyapı ile buluşuyor.

İstiklal caddesi sağlam altyapıya kavuşuyor

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları çerçevesinde İstiklal Caddesi sağlam altyapı ile buluşuyor. Caddenin 30 yıllık içme suyu hattını yenileyerek bu bölgede ilk defa yağmur suyu drenaj hattı oluşturacak olan belediye ekipleri, sıcak asfalt serimi ile buradaki çalışmalarını tamamlayacak.
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hafta sonu Yeni Mahalle Nejdet Ersan Parkı önündeki İstiklal Caddesi’nde başlatılan altyapı çalışmaları sürüyor.
Uzun yıllardır altyapı çalışmasının gerçekleştirilmediği caddede İlk olarak mevcut parke taşların sökümünü gerçekleştiren belediye ekipleri, 30 yıllık içme suyu hattının değişimi için çalışmalara başladı.
Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından ekonomik ve kullanım ömrünü tamamlamış içe suyu borularının yerine sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen (PE) borular döşenirken mevcut kanalizasyon hattı da tamamen yenileniyor.
Çok sayıda konut ve işyerinin bulunduğu caddeyi bu sayede sağlam bir altyapıya kavuşturacak olan belediye ekipleri bölgede sağanak yağışlarda yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için de yağmur suyu drenaj hatları oluşturacak.
280 metre uzunluğundaki cadde de altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

İstiklal caddesi sağlam altyapıya kavuşuyor

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