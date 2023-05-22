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İstiklal Mahallesi yeraltı otoparkı için çalışmalar başladı

22.05.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Belediyesi, şehrin otopark sorununun çözümü için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstiklal Mahallesi yeraltı otoparkı için çalışmalar başladı

İstiklal Mahallesi’ndeki Subay Lojmanlarının yanında bulunan yaklaşık 5.000 metrekarelik alana inşa edilecek 400 araç kapasiteli yeraltı 3 katlı otoparkı için hafriyat alımına başlandı.

Isparta Belediyesi, şehre yeni bir yeraltı otoparkı kazandırmak için çalışmalara başladı. Şehir merkezinde vatandaşların araçlarını park edebilecekleri yeni bir otopark alanı oluşturuluyor.

Subay Lojmanlarının yanında bulunan 5.000 metrekare alanda projelendirilen yeraltı 3 katlı otopark için yüklenici firma tarafından hafriyat alım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hafriyat alımlarının tamamlanmasının ardından inşaat çalışmaları başlayacak. 400 araç kapasiteli olarak inşa edilecek olan yeraltı otoparkı elektrikli araç şarj istasyonuna sahip olacak. Bu sayede elektrikli araçlar yeni yapılacak otoparkta şarj edilebilecek. Otoparkın tamamlanmasının ardından ise üzerine 4.000 metrekarelik bir meydan oluşturulacak.

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