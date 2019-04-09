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İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuyan minik Özge, alkışlandı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2019 23:26 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da yeni polis noktasının açılış törenine ailesi ile birlikte gelen okul öncesi eğitim alan Özge Bulut (6), İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyunca, büyük alkış aldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki yeni polis noktasının açılışı Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt'un da katıldığı törenle açıldı. Vali Yıldırım, insanın olduğu her yerde emniyet teşkilatının olduğunu belirterek, güvenlik güçlerinin vatandaşa hizmet için her zaman hazır olduğunu söyledi. Yıldırım, "Önemli olan vatandaşa hizmeti rahatça alabileceği bir yere götürmek. Burada yapılan da o. Daha önceki polis noktasının kaldırılmış olmasının eksikliğini hisseden emniyetimiz burada yeniden nokta kurma mecburiyeti hissetmiş. Bugün açılışını hep birlikte yapıyoruz" dedi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yeni polis noktasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Burada önceden planlanan bir polis noktası vardı. Ama yapılmamış. Biz buraya geldiğimiz zaman muhtarımız bizden bir nokta yapılmasını talep etti. Hedefimiz karakol yapmaktı ancak imkanlarımız şu anlık karakol yapmaya yeterli olmadı. Valimizin destekleriyle karakol büyüklüğünde bir polis noktası yaptık" dedi.

Konuşmaların ardından okul öncesi eğitim gören Özge Bulut, protokolün önüne gelerek İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Uzun süre alkışlanan Özge'ye, Vali Yıldırım ile Emniyet Müdürü Aydın, hediye verdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı Tekirdağ

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