İstiklal Marşımız'ın okunmaması ve Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin verilmemesi iddiaları sonrası Galatasaray'dan paylaşım!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa maçı öncesi İstiklal Marşımız'ın okunmaması ve Atatürk tişörtleri ile pankartlarına izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletmişti.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin bu çıkışı sonrası federasyondan gelen açıklamada "Süper Kupa maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Bu olayın ardından Galatasaray'dan da bir paylaşım geldi. Sarı-Kırmızılar yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız!" ifadeleri kullanıldı.





