SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. İstiklal Marşımız'ın okunmaması ve Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin verilmemesi iddiaları sonrası Galatasaray'dan paylaşım!

İstiklal Marşımız'ın okunmaması ve Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin verilmemesi iddiaları sonrası Galatasaray'dan paylaşım!

29.12.2023 16:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Kupa mücadelesinde karşılaşacak Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi öncesi İstiklal Marşımız'ın okunmaması ve Atatürk tişörtleri ile pankartlarına izin verilmemesi iddiaları sonrası Galatasaray'dan da bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa maçı öncesi İstiklal Marşımız'ın okunmaması ve Atatürk tişörtleri ile pankartlarına izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletmişti.

TFF'DEN AÇIKLAMA

tff-iha-1772376

Fenerbahçe'nin bu çıkışı sonrası federasyondan gelen açıklamada "Süper Kupa maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

GChHDOOXkAAK2Rw

Bu olayın ardından Galatasaray'dan da bir paylaşım geldi. Sarı-Kırmızılar yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız!" ifadeleri kullanıldı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Şaka mı bu?' Bir tepki de Ebrar'dan 'Ben karşılarım''Şaka mı bu?' Bir tepki de Ebrar'dan 'Ben karşılarım'
Fatih Terim Süper Lig'den transfer edeceği ismi açıkladı!Fatih Terim Süper Lig'den transfer edeceği ismi açıkladı!
Mehmet Büyükekşi'ye sosyal medyada tepkiler büyüyorMehmet Büyükekşi'ye sosyal medyada tepkiler büyüyor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika fenerbahçe galatasaray süper kupa tff fenerbahçe ve galatasaray maçı iyet da,
En Çok Okunan Haberler
Yıl biterken KKM kararı: Resmen sona eriyor!

Yıl biterken KKM kararı: Resmen sona eriyor!

Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa maçına çıkmayabilir!

Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa maçına çıkmayabilir!

Servetine dair o soruya açık açık yanıt verdi! Oy verdiği partiyi açıkladı

Servetine dair o soruya açık açık yanıt verdi! Oy verdiği partiyi açıkladı

Yapay zeka, Galatasaray Fenerbahçe maçını kimin kazanacağını tahmin etti!

Yapay zeka, Galatasaray Fenerbahçe maçını kimin kazanacağını tahmin etti!

Adana Demirspor resmen dağılıyor!

Adana Demirspor resmen dağılıyor!

Fatih Terim'e Yunanistan'da beklemediği tepki

Fatih Terim'e Yunanistan'da beklemediği tepki

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.