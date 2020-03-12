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İstiklal Marşı’nın 99. yılı kutlandı

ÇORUM HABERLERİ  | 12.03.2020 14:33 | Son Güncelleme

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla Kargı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde program düzenlendi.Programın açılış konuşmasını yapan Kargı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Burhan İncekara, 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün 99.

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla Kargı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde program düzenlendi.
Programın açılış konuşmasını yapan Kargı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Burhan İncekara, 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıldönümünü kutladıklarını ve Mehmet Akif Ersoy’u saygı ile andığını belirterek, "Milletlerin hayatında geleceklerine yön veren önemli olaylar kilometre taşı niteliğinde abidevi şahsiyetler vardır. Genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, millet hayatında yeni değerlerin ortaya çıkabilmesi ve milli şuurun ayakta tutabilmek için bunları hatırlamak gerekir" dedi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda video gösterimi, tiyatro, oratoryo, şiirler öğrenciler tarafından sunuldu. Programın sonunda 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ve Cumhuriyet Savcısı Ahmet Okumuş tarafından verildi.
Düzenlenen programa Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Okumuş, Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan, Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, siyasi parti, oda ve dernek başkanları okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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