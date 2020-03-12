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İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliği gerçekleşti

SAKARYA HABERLERİ  | 12.03.2020 14:26 | Son Güncelleme

Sakarya’da İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinliği gerçekleşti.Serdivan Anadolu Lisesince Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliği programına Vali Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı ve 7.

Sakarya’da İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinliği gerçekleşti.
Serdivan Anadolu Lisesince Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliği programına Vali Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı ve 7. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Mustafa Köse, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir, kaymakamlar, okul müdürleri, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program başladı. Programda Serdivan Anadolu Lisesi Müdürü Özer Yüksel günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan video izletildi. Programda, tiyatro gösteriminin sonrasında şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Protokol program sonrasında okulda açılan Mehmet Akif Ersoy konulu resim sergisini gezdi.

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