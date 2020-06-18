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İstinaf, FETÖ'nün PAÜ yapılanması davasına ilişkin incelemesini tamamladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

PAÜ'nün eski rektörü Hüseyin Bağcı ve eski rektör yardımcısı Ali Keskin'in de bulunduğu 24 sanık 30 Haziran'da yeniden hakim karşısına çıkacak - Ceza Dairesi, yerel mahkemece 47 sanık hakkında verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu - Daire, sanık Engin Çamdere hakkında verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasını "orantısız artırım" uygulandığı gerekçesiyle bozarak, sanığı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı

DENİZLİ (AA) - Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) üniversite yapılanmasını oluşturdukları gerekçesiyle yerel mahkemece karara bağlanan "FETÖ'nün PAÜ yapılanması" davasına ilişkin sanıklar hakkındaki incelemesini tamamladı.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Mayıs 2018’de karara bağlanan 115 sanıklı "FETÖ’nün PAÜ yapılanması" davasına ilişkin yapılan istinaf başvuruları karara bağlandı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, aralarında PAÜ'nün eski rektörü Hüseyin Bağcı ile eski rektör yardımcısı Ali Keskin de olduğu 24 sanık hakkındaki dava dosyasının, diğer sanıkların hukuki durumlarını etkilemeyecek olmasını dikkate alarak, mevcut dava dosyasından ayrılmasına ve başka bir esasa kaydedilmesine karar verdi.

Bağcı ve Keskin'in de aralarında bulunduğu 24 sanığın dosyasının, ceza dairesinde 30 Haziran'da duruşmalı olarak görüleceği kaydedildi.

Kararda, yerel mahkemenin sanık Engin Çamdere hakkında verdiği 8 yıl 9 ay hapis cezasında orantısız teşdit uygulandığı gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar vererek, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirten ceza dairesi, yerel mahkemece 47 sanık hakkında verilen değişen oranlardaki hapis cezalarını ise hukuka uygun bulunduğu belirtilerek, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

- Davanın geçmişi

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pamukkale Üniversitesi'ndeki (PAÜ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 115 sanık hakkında açılan davada 64 sanığa 1 yıl 6 ay 22'şer gün ile 8 yıl 9'ar ay arasında değişen sürelerle hapis cezası verilmiş, eski rektör Hüseyin Bağcı beraat etmişti.

Mahkeme, FETÖ'nün üniversite yapılanmasında etkin rol aldıkları suçlamasıyla Hakan Yörükoğlu ile Engin Çamdere'ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, diğer 62 sanığa 1 yıl 6 ay 22'şer gün ile 7 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezası vermişti.

Heyet, ayrıca PAÜ'nün eski rektörü Hüseyin Bağcı ve eski rektör yardımcısı Ali Keskin ile 46 zanlının da beraatine hükmetmişti. 26 sanıktan 10'u, tutuklu kaldıkları süreler göz önüne alınarak tahliye edildi.

Firari sanıklar Ebubekir Aydoğmuş, Fahri Tercan ve Sümeyra Eliçabuk hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması ve haklarındaki yakalama kararının infazının beklenmesi kararlaştırılmıştı.

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