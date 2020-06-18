İstinaf, FETÖ'nün PAÜ yapılanması davasına ilişkin incelemesini tamamladı

DENİZLİ (AA) - Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) üniversite yapılanmasını oluşturdukları gerekçesiyle yerel mahkemece karara bağlanan "FETÖ'nün PAÜ yapılanması" davasına ilişkin sanıklar hakkındaki incelemesini tamamladı.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Mayıs 2018’de karara bağlanan 115 sanıklı "FETÖ’nün PAÜ yapılanması" davasına ilişkin yapılan istinaf başvuruları karara bağlandı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, aralarında PAÜ'nün eski rektörü Hüseyin Bağcı ile eski rektör yardımcısı Ali Keskin de olduğu 24 sanık hakkındaki dava dosyasının, diğer sanıkların hukuki durumlarını etkilemeyecek olmasını dikkate alarak, mevcut dava dosyasından ayrılmasına ve başka bir esasa kaydedilmesine karar verdi.

Bağcı ve Keskin'in de aralarında bulunduğu 24 sanığın dosyasının, ceza dairesinde 30 Haziran'da duruşmalı olarak görüleceği kaydedildi.

Kararda, yerel mahkemenin sanık Engin Çamdere hakkında verdiği 8 yıl 9 ay hapis cezasında orantısız teşdit uygulandığı gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar vererek, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.