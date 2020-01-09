İstinaf "yakalanan ilk darbeci"yle ilgili kararını verdi

MUSTAFA YILMAZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde "sıkıyönetim komutanı" olmayı beklerken "yakalanan ilk darbeci" olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'a yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Akkuş'la ilgili karar, bir süre önce istinafa taşındı. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, kararını açıkladı.

Dairenin gerekçeli kararında, ilk derece mahkemesinin yargılamasının hukuka uygunluğuna işaret edildi.

Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunu işlediği kabul edilen, Anayasa'nın 122. maddesinde düzenlenen usule aykırı olduğu açıkça anlaşılan ve askeri hiyerarşi zincirine uymayan, mahiyeti itibarıyla da anayasal düzene karşı silahlı teşebbüs suçunu teşkil ettiği ülke genelinde objektif olarak anlaşılan 'Sıkıyönetim direktifi' konulu emrin gereğini icra yönünden, bilgi düzeyi, olayın özellikleri, tecrübe, rütbe ve konumu gibi olgular nazara alındığında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 30/4 maddesi bağlamında kaçınılmaz bir hata içerisinde olduklarının, sanıklar ile ilgili hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların istinaf denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği anlaşılmıştır."