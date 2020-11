İstişare ile karar alınması önerisi

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1No’lu Şube Başkanı, Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, “Bürokrasiye tavsiyemiz önemli konularda tüm paydaşlarla seri istişare ederek daha doğru, isabetli kararlar almalarıdır” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1No’lu Şube Başkanı Memur-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, yeni genelgeyle okul öncesi kurumların yüz yüze eğitime başlatılması konusunu eleştirerek, “ Milli Eğitim Bakanlığı’nın 31 Aralık tarihine kadar okulları kapatmasını “Her İşin Başı Sağlık” diyerek makul görmüş, bir süre daha sabrederek salgının etkisinin azalacağına katkı sağlayacak bu kararı yerinde bulmuş ve desteklemiştik. Aradan 1 gün geçer geçmez yayınlanan yeni genelgeyle okul öncesi kurumların yüz yüze eğitime başlatılması, ya eğitim kurumlarının salgına olumsuz bir etkisinin olmadığını ya da burada çalışan öğretmenlerimizin bakıcı gibi değerlendirilmesi algısını ortaya çıkarmıştır. Esas olan eğitimin yüz yüze yapılmasıdır. Ancak bu karar eğitim kurumlarının kapatılma gerekçesiyle uyuşmamıştır. Bakanlık kararını yeniden gözden geçirmeli ve çelişkisini ortadan kaldırmalıdır” ifadelerine yer verdi.

MEB’in okul öncesi kurumlarının açık tutulmasının pandemiye olumsuz etkisinin olmayacağını düşüyorsa çok daha önem arz eden 1-8-12.Sınıflar ile Destekleme Yetiştirme Kursları (DYK)’dan başlayarak kademeli bir şekilde tekrar yüz yüze eğitime başlamalarını öneren Söylemez, “Açıkçası zorlu süreçte hem devlet yetkililerini, hem çalışanımızı anlamaya çalışıyoruz. Ancak, bürokrasi karar alırken istişareden kaçıp acele davrandığında dünü bugüne uymadığı gibi, bugünü de yarınına uymayacaktır. Her işin başı sağlık deyip tüm eğitim kademelerinde bir karar alıp bugün okul öncesi için revize ediyorsunuz. Düşünün ki il merkezlerinden taşradaki okullarımıza 100-120 km yolu servisle veya özel araçlarıyla birkaç öğretmen beraber ulaşırken, her ilde yüzlerce Bayan Ana Sınıfı öğretmeni farklı köy okullarına tek başına nasıl ulaşacak, bu arkadaşlar için risk yok mu?

Sanırım bakıcı sorunu bugün akla geldi de, fedakar öğretmenlerimizin en iyi bakıcı olduğu da düşünüldü. Bürokrasiye tavsiyemiz önemli konularda tüm paydaşlarla seri istişare ederek daha doğru, isabetli kararlar almalarıdır.

Rabbim, Covid-19 illetini milletimizden bir an önce uzaklaştırsın ve de sağlıklı bir ortamda masum öğrencilerimizle yüz yüze eğitime devam etmeyi nasip etsin” diye konuştu.