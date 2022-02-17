ISUBÜ sanal ortamda logosunu satışa çıkardı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (İSUBÜ) logosunu NFT olarak sanal ortamda satışa çıkardı.

Siber Güvenlik ve Araştırma Merkezince 'Geleceği Bizimle İnşa Et' sloganı ile proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında akademisyen ve öğrencilerin tasarım ve çalışmaları NFT olarak sanal ortamda satışa çıkarılıyor.

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, AA muhabirine, ISUBÜ'nün yenilikçi bir üniversite olduğunu NFT derslerini de seçmeli ders olarak açtıklarını söyledi.

Üniversiteye ait NFT koleksiyonlarının satışa çıkarılacağını belirten Diler, sanal dünyada üniversitesinin logosunu satışa çıkaran ilk üniversite olduklarını belirtti.

ISUBÜ Siber Güvenlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Ali Süzen de, üniversite tarafından yapışan akademik ve bilimsem çalışmaların dijital ortamda korumayı hedeflediklerini ifade eden Süzen, "NFT son dönemlerin çok yaygın olarak kullanılan bir tarafı metaverse dediğimiz teknolojinin geçişinde çok yaygın olarak kullanılacak ve ülkemizin de bu konuda çok ciddi çalışması var. Üniversitemizin logosunu ve birimlerimizden yapılan çalışmaların NFT görsellerini aktarmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

