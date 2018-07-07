İngiltere sürprize izin vermedi

2018 Dünya Kupası'nda İsveç ile İngiltere çeyrek finalde karşılaştı. Maç iki takım adına da dengeli başladı. 30. dakikada kullanılan kornerde çok iyi yükselerek kafayı vuran Harry Maguire İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son dakikasında Sterling yüzde yüzlük bir gol fırsatını harcadı ve devre tek golle sona erdi.

İkinci yarıya İsveç hızlı başladı. 47'de sol kanattan yapılan ortada Berg kafayı vurdu ancak Pickford gole izin vermedi. Dakikalar 58'i gösterdiğinde İngilizler, Lingard'ın ortasında arka direkte Dele Alli ile golü bularak skoru 2-0'a getirdi.

Golden 3 dakika sonra yine etkili gelen İsveç'te bu kez Claesson gol aradı ancak Pickford yine kalesinde geçit vermedi. 71'de yine Berg harika vurdu, ancak maçın yıldızı Pickford inanılmaz bir kurtarışla topu kornere çeldi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve İngiltere, 2-0'lık skorla adını yarı finale yazdıran taraf oldu. İsveç ise Dünya Kupası'na veda etti. İngiltere, 1990'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.