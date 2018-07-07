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İngiltere sürprize izin vermedi

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 07.07.2018 18:47 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere, İsveç'i Harry Maguire ve Dele Alli'nin golleriyle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Kolombiya maçında penaltılarda harikalar yaratan Jordan Pickford, İsveç karşısında da inanılmaz kurtarışlar yaparak galibiyette büyük rol oynadı. İngiltere, 1990'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

İngiltere sürprize izin vermedi

2018 Dünya Kupası'nda İsveç ile İngiltere çeyrek finalde karşılaştı. Maç iki takım adına da dengeli başladı. 30. dakikada kullanılan kornerde çok iyi yükselerek kafayı vuran Harry Maguire İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son dakikasında Sterling yüzde yüzlük bir gol fırsatını harcadı ve devre tek golle sona erdi.

İkinci yarıya İsveç hızlı başladı. 47'de sol kanattan yapılan ortada Berg kafayı vurdu ancak Pickford gole izin vermedi. Dakikalar 58'i gösterdiğinde İngilizler, Lingard'ın ortasında arka direkte Dele Alli ile golü bularak skoru 2-0'a getirdi.

Golden 3 dakika sonra yine etkili gelen İsveç'te bu kez Claesson gol aradı ancak Pickford yine kalesinde geçit vermedi. 71'de yine Berg harika vurdu, ancak maçın yıldızı Pickford inanılmaz bir kurtarışla topu kornere çeldi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve İngiltere, 2-0'lık skorla adını yarı finale yazdıran taraf oldu. İsveç ise Dünya Kupası'na veda etti. İngiltere, 1990'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

İSVEÇ 0 - 2 İNGİLTERE

STAT: Samara Arena
HAKEMLER: Björn Kuipers, Sander Van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)

İSVEÇ: Olsen, Krafth (Dk. 85 Jansson), Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Claesson, Forsberg (Dk. 65 Olsson), Berg, Toivonen (Dk. 65 Guidetti)
İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Henderson (Dk. 85 Dier), Trippier, Dele Alli (Dk. 77 Delph), Lingard, Ashley Young, Sterling (Dk. 80 Rashford), Kane

GOLLER: Dk. 30 Maguire, Dk. 59 Dele Alli (İngiltere)
SARI KARTLAR: Dk. 87 Maguire (İngiltere), Dk. 88 Guidetti, Dk. 90+4 Larsson (İsveç)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 19: Sterling'in ayağından açılan topla ceza yayı önünde buluşan Harry Kane'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
DAKİKA 30: İngiltere öne geçti. Ashley Young'ın sol taraftan kullandığı korner atışında, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Maguire, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
DAKİKA 45: Henderson'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sterling, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Olsen'i geçemedi. Topu yeniden önünde bulan İngiliz futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 59: İngiltere farkı ikiye çıkardı. Lingard'ın sağ taraftan ortasına arka direkte yükselen Dele Alli'nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2.
DAKİKA 72: Sol taraftan gelişen İsveç atağında ceza alanında topla buluşan Berg'in vuruşunda, kaleci Pickford son anda meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

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Anahtar Kelimeler:
isveç ingiltere Harry Maguire dele alli Jordan Pickford

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