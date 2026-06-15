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İsveç-Tunus maçında duygulandıran hareket! Ayari gol attı ama sevinmedi

İsveç'in Tunus karşısında öne geçtiği golü atan Yasin Ayari, rakip ülkeyle olan aile bağları nedeniyle gol sevincinde bulunmadı. Tunus kökenli futbolcunun tavrı sosyal medyada gündem oldu.

İsveç-Tunus maçında duygulandıran hareket! Ayari gol attı ama sevinmedi
Burak Kavuncu
Yasin Ayari

Yasin Ayari

İSÇ İsveç
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç ile Tunus'u karşı karşıya getiren mücadelede dikkat çeken anlardan biri Yasin Ayari'den geldi. Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında uzak mesafeden attığı şık golle takımını öne geçiren genç futbolcu, fileleri havalandırmasına rağmen sevinç göstermedi.

KALECİNİN ÖNDE OLDUĞUNU GÖRDÜ!

İsveç-Tunus maçında duygulandıran hareket! Ayari gol attı ama sevinmedi 1

Tunus savunmasının arkasında oluşan boşluğu değerlendiren Ayari, kalecinin önde olduğunu fark edince uzaklardan sert bir vuruş yaptı. Topun ağlarla buluşmasıyla İsveç erken üstünlüğü yakalarken, golün sahibi sessiz kalmayı tercih etti.

KÖKLERİ TUNUS'A UZANIYOR

İsveç-Tunus maçında duygulandıran hareket! Ayari gol attı ama sevinmedi 2

Babası Tunuslu olan Yasin Ayari'nin gol sonrası yaşadığı duygu dolu anlar dikkat çekti. Tunus'a karşı gol atan yıldız futbolcu, ailesinin kökenlerine duyduğu saygı nedeniyle herhangi bir kutlama yapmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İsveç-Tunus maçında duygulandıran hareket! Ayari gol attı ama sevinmedi 3

Ayari'nin gol sevincinden kaçınması futbolseverlerin takdirini toplarken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı genç futbolcunun rakibine ve köklerine gösterdiği saygıya övgü dolu yorumlarda bulunurken, bazı kullanıcılar da temsil ettiği takım adına gol attığı için sevinmesi gerektiği düşüncesinde birleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Tunus İsveç gol
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