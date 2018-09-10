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İsveç - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Türkiye - İsveç maçı canlı izle)

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 10.09.2018 08:00 | Son Güncelleme

Türkiye, İsveç ile Uluslar Ligi grubundaki ikinci maçını yapacak. Cuma günü Rusya ile Trabzon'da karşılaşan A Milliler, sahadan 2-1 mağlup ayrılmışlardı. Gruptaki 2. maçını İsveç ile deplasmanda yapacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, mutlak galibiyet peşinde. İsveç - Türkiye maçı muhtemel ilk onbirleri ve maçın internet yayın linki haberimizde. Peki İsveç - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsveç - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Türkiye - İsveç maçı canlı izle)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. gruptaki ikinci karşılaşması için İsveç deplasmanında. UEFA'nın bu sene başlatttığı milli takımlar düzeyindeki organizasyonu olan Uluslar Ligi'nde Türkiye, Rusya ve İsveç ile aynı grupta yer alıyor. İlk maçında Türkiye Milli Takımı, Rusya ile Trabzon'da karşılaştı. 7 Eylül Cuma günü oynanan karşılaşmadan A Millilerimiz 2-1 mağlup ayrıldı. Türkiye, İsveç maçından mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. İsveç Türkiye maçı muhtemel ilk onbirleri ile maçın canlı yayın linki haberimizde.

İSVEÇ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında bugün İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'da İsveç ile karşılaşacak. TSİ 21.45'te başlayacak İsveç - Türkiye maçını İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado Rodriguez ve Juan Yuste üstlenirken, dördüncü hakem Inigo Preieto Lopez de Cerain olacak. İsveç - Türkiye maçı TRT1'den naklen yayınlanacak.

İsveç - Türkiye maçı canlı izle

TÜRKİYE, İSVEÇ'LE 11. MAÇINA ÇIKIYOR!

Türkiye'nin bugün İsveç'le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 11. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları arasında 5'i resmi, 5'i özel geride kalan 10 maçta Türkiye 4, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı. Türkiye bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Türkiye ile İsveç tarihlerinde ilk kez 1951 yılında karşı karşıya geldi. İsveç'te oynanan özel maçta, ay-yıldızlı ekip 50. dakikada Lefter Küçükandonyadis'in penaltı golüyle öne geçse de karşılaşma ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Türkiye ile İsveç son kez 24 Mart 2016 tarihinde Antalya'da özel maçta karşılaştı. Müsabakayı ay-yıldızlı ekip Cenk Tosun'un 32 ve 81. dakikada attığı gollerle 2-1 kazandı. İsveç'in tek golünü ise 55. dakikada Kim Kallström kaydetti.

Türkiye, İsveç ile oynadığı son iki maçta da sahadan galip ayrılmayı başardı. Ay-yıldızlı ekip, Ankara ve Antalya'da oynanan karşılaşmaları 2-1'lik skorlarla kazanmayı bildi.
İki ekip arasında oynanan son 7 maçta 4 kez ise eşitlik bozulmadı.

İsveç, Türkiye karşısındaki son galibiyetini 17 yıl önce elde edebildi. İki ekip, 2002 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında, Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İSVEÇ - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

İsveç: Olsen, Hult, Lindelöf, Jansson, Krafth, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Toivonen, Guidetti

Türkiye: Sinan Bolat, Şener Özbayraklı, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun.

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