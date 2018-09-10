İsveç - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Türkiye - İsveç maçı canlı izle)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. gruptaki ikinci karşılaşması için İsveç deplasmanında. UEFA'nın bu sene başlatttığı milli takımlar düzeyindeki organizasyonu olan Uluslar Ligi'nde Türkiye, Rusya ve İsveç ile aynı grupta yer alıyor. İlk maçında Türkiye Milli Takımı, Rusya ile Trabzon'da karşılaştı. 7 Eylül Cuma günü oynanan karşılaşmadan A Millilerimiz 2-1 mağlup ayrıldı. Türkiye, İsveç maçından mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. İsveç Türkiye maçı muhtemel ilk onbirleri ile maçın canlı yayın linki haberimizde.

İSVEÇ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında bugün İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'da İsveç ile karşılaşacak. TSİ 21.45'te başlayacak İsveç - Türkiye maçını İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado Rodriguez ve Juan Yuste üstlenirken, dördüncü hakem Inigo Preieto Lopez de Cerain olacak. İsveç - Türkiye maçı TRT1'den naklen yayınlanacak.

İsveç - Türkiye maçı canlı izle